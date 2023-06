16 jeunes Tamponnais aux Paris World Games

Le club de L'ASHB TAMPONNAIS avec sa section U13 s'envole pour Paris du 6 au 17 juillet pour le prestigieux tournoi international où environ 70 pays seront représentés et s'affronteront dans plusieurs disciplines sportives collectives.



"L'occasion pour nos jeunes, qui ont terminé 3e de notre championnat, de se confronter avec d'autres équipes, de découvrir un autre handball et surtout de pouvoir échanger avec d'autres jeunes de cultures différentes.

Le handball réunionnais a ces qualités et nos jeunes sont prêts pour montrer le travail de toute une année sportive", exprime Xavier Philippe, responsable du voyage



La cérémonie d'ouverture est prévue pour le 10 juillet.