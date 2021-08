Social 16 jeunes Réunionnais rejoignent leur école de la Marine Nationale

Ils sont 16 jeunes Réunionnais à effectuer leur rentrée en cette fin août. Malgré la distance et la difficulté de la formation, que ce soit à l'École de Maistrance à Brest, à Cherbourg ou à Toulon, nos jeunes gens porteront haut et fort les couleurs de La Réunion. Par Nicolas Limbé - Publié le Dimanche 29 Août 2021 à 10:12

Les nerfs solides et le pied marin: voilà ce dont nos Réunionnais ont besoin pour entrer dans les écoles de maistrances. ​Avant d’accéder à ces prestigieuses écoles, il a fallu passer par un parcours de sélection. Et cette sélection a été initiée ici, au bureau de recrutement marine (BRM), situé à la base navale de Port des Galets.



​Et dimanche dernier, le 22 août, La Réunion aura vu sept de ses jeunes s’envoler vers la métropole pour rejoindre leur école. Cinq ont rejoint Brest, deux ont rejoint Toulon. Chacune de ses recrues (4 hommes et 3 femmes), au terme de leur formation, servira comme officier marinier. Les Écoles de maistrance auxquelles nos Réunionnais prétendent, forment des bacheliers de 17 à 30 ans, à de nombreux métiers dans la marine. Tous les métiers qui permettent le bon fonctionnement d’un navire de guerre. Maistrance signifie: “Ensemble des maîtres et des contremaîtres à bord d’un navire ou dans un arsenal“.



Deux s’orientent dans la gestion des ressources humaines, deux autres comme mécaniciens navals, encore deux autres comme navigateurs-timoniers, et le dernier aspire à devenir électronicien d’armes.



Pour les termes un peu spécifiques, le navigateur timonier est un marin qui sait lire les routes maritimes et tous les signaux relatifs à la communication en mer, il assure la communication avec la passerelle. Quant à l’électronicien d'armes, il est chargé du bon fonctionnement et de l’entretien de toutes les armes de son bâtiment (canons, missiles etc). Le mécanicien naval, lui, s’assure que le moteur du navire fonctionne correctement.



Dès ce dimanche 28 août, c'est au tour de neuf futurs matelots de la flotte, dont trois jeunes femmes, de préparer leur départ vers leur école de formation respective à Cherbourg, Brest et Toulon. Pour ces derniers, leur choix de métier s’est porté vers les domaines de l’administration, la mécanique et des marins pompiers.



Tous autant qu’ils sont, en rejoignant la Marine Nationale et par leur engagement à venir au service de la nation, on perçoit dans leur discours l’envie de vivre l’aventure de la mer et de représenter leur île, témoignages de leurs réussites futures…