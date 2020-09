A la Une . 16 élèves et un personnel Covid positif signalés ce vendredi, le point du Rectorat

Le Rectorat fait le point sur le nombre de cas Covid positif signalés et les décisions d’ouvertures ou de fermeture partielles d’écoles ou d’établissements scolaires à La Réunion : Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 4 Septembre 2020 à 18:30 | Lu 1341 fois

Les écoles et établissements scolaires de l’académie ont procédé aujourd’hui au signalement de 16 élèves Covid positif : 6 dans des écoles (écoles maternelle de la Source, élémentaire Bouvet B, élémentaire Jean Macé à Saint-Louis, élémentaire Albert Camus et élémentaire Adrienne Lenormand à Saint-Pierre), 4 dans des collèges (collèges Bourbon, Célimène Gaudieux, Le Bernica ) et 6 dans des lycées (lycées Georges Brassens, Bel Air, Ambroise Vollard, La Renaissance, Leconte de Lisle, Amiral Lacaze, Saint-Paul IV). 1 personnel a également été signalé Covid positif (école élémentaire privée Sacré Coeur).



En application du principe de précaution, et en concertation entre la préfecture, l’ARS, la mairie et le rectorat, voici les décisions prises pour des écoles ou des établissements scolaires, lorsqu’au moins une classe est concernée :



Le Port



- Reprise à l’école maternelle et à l’école élémentaire Ariste Bolon : réouverture du groupe scolaire le lundi 7 septembre après une opération de nettoyage et de désinfection des locaux.



Saint-Denis



- Les 10 dernières écoles dont la rentrée avait été reportée accueilleront tous leurs élèves à compter du lundi 7 septembre : écoles maternelles Damase Legros, Herbinière Lebert, Badamier, Cité Michel Debré, écoles élémentaires Damase Legros, Herbinière Lebert, Badamier, Michel Debré et écoles primaires Primat et Eudoxie Nonge



- École maternelle de la Source : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 20 élèves d’une classe considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



- École élémentaire Bouvet B : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 30 élèves de deux classes, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



- École Henry Dunant : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 21 élèves d’une classe et d’un enseignant, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



Saint-Louis



- École Jean Macé : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 23 élèves d’une classe et d’un enseignant, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



Saint-Pierre



- École élémentaire Adrienne Lenormand : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 28 élèves d’une classe, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



LE PROTOCOLE SANITAIRE



Les grands principes



- Respect des gestes barrière.

- Port du masque pour les adultes, les collégiens et les lycéens.

- Hygiène des mains.

- Nettoyage et aération des locaux.



Les ajustements du 26 août



Le protocole sanitaire de l’éducation nationale, actualisé le 26 août 2020, impose le port du masque obligatoire pour les personnels, y compris dans les classes de maternelle et ce, "tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs".



Le port du masque est également obligatoire pour les collégiens et les lycéens " dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs", lors des récréations par exemple. Il n’est pas obligatoire "lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de repas, nuit en internat, pratiques sportives, etc.).



De plus, l’aération des locaux doit avoir lieu toutes les 3 heures et durer "au moins 15 minutes".



Ces dispositions permettent d’être plus précis et circonscrit lors de la survenue d’une situation dans un établissement scolaire. L’enquête immédiate sur le respect des gestes barrières peut ainsi cibler et circonscrire le périmètre des personnes à considérer comme « cas contacts ».



Ainsi, le port du masque obligatoire pour tous les personnels, tous les collégiens et tous les lycéens, pendant toute la journée, aussi bien dans les salles de classe que pendant la récréation, permettra de mieux identifier et cibler les cas contacts, et limiter ainsi les isolements au nombre de personnes strictement nécessaire.



