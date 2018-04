Communiqué 15ème Journée de la non violence éducative ce vendredi La 15ème Journée de la non violence éducative se tiendra ce vendredi à Pierrefonds. Voici le communiqué :





A l’origine de cette journée en France, il y a Catherine Dumonteil-Kremer, auteure, pionnière en France du soutien à la parentalité depuis 30 ans, formatrice et fondatrice du métier de consultant en parentalité. Dès 2004, avec la JNVE, il s'agit de créer une journée pour promouvoir d’autres façons d’élever ses enfants, sans claque, ni fessée, sans chantage, sans menaces et sans punition.



Soutenir les parents



Cette journée peut interpeller et beaucoup intéresser votre public. C’est l’occasion de s’interroger pour remettre en question certaines pratiques éducatives. Comment faire autrement et trouver des solutions respectueuses des enfants et des parents?

L’objectif de cette journée n’est pas de culpabiliser les parents, mais d elles sensibiliser, de les soutenir et de les accompagner vers une éducation sans violence, psychologique ou physique.

Concrètement



Il est parfois difficile d’être parent. En France, soixante consultants en parentalité, membres du réseau Réseau Parentalité Créative® sont présents sur tout le territoire et proposent des ressources et des solutions concrètes.



Localement

Nous vous invitons à l’évènement demain, vendredi 27 avril à partir de 16h dans la maison de quartier à Pierrefonds organisé par la fée Mazine et le réseau Parentalité Créative® local, Fée Mazine. Vous pourrez participer aux ateliers, visionner le film, participer aux échanges, interviewer des parents, des professionnels consultant en parentalité ou en cours de formation.



Programme

A partir de 16h ESPACES pour les enfants et les parents

- Cocooning pour parents et petits et Jeux pour tous les âges !

- Massages enfant/parent avec des balles et musique !

- Créatif, tambouille autour des émotions, feu d'artifice de peinture, arc en ciel d’émotions, folie des rubans…

- Parent jardinier-enfant jardinier pour repartir avec un mini plant et réfléchir à sa posture de parent

- Livres avec nos livres coups de cœurs en parentalité positive et album jeunesse

- Trucs, Astuces & Idées anti-pétage de plomb

- La Pause Bonheur (cultiver bienveillance et altruisme des l’enfance)

- Goûter-Partage (chacun est invité à apporter quelque chose à partager)



18h30 - 21h Une PROJECTION en plein air autour du film « Larbre de l’enfance » suivi d’ »un ÉCHANGE pour les parents

Synopsis: Juliette de 11 à 17 ans, Béatrice, mère d’une fille de 18 ans et Daniel, père de cinq enfants font le voeu de grandir en humanité. Confidences et découvertes scientifiques tracent des chemins qyu ouvrent à plus de consciences et plus de paix. Un film d’une véritable portée citoyenne!

Espaces « jeux calmes » et « grignotage-partage » proposés pendant la projection pour les enfants présents.



Évènement gratuit ouvert à tous!

Chacun est invité à apporter de quoi partager à manger ou à boire



Pour en savoir plus!

L’évènement:

La Journée de la non violence éducative: wmaker.net/maisonenfant/La-journee-de-la-non-violence-educative-en-quelques-mots_a316.html

Le réseau Parentalité Créative parentalitecreative.com et facebook.com/coachparental

Le film: larbredelenfance.com

Fée Mazine : feemazine.com

