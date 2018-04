A la Une ... 15H30 Fakir: Un point sur les routes, secteur par secteur

SECTEUR NORD : RN1 Route du Littoral fermée suite houle (fermeture effective 10h). Travaux de remise en état de la chaine de bloc en cours. Réouverture repoussée pour 16h, travaux de nettoyage toujours en cours.

RN2 Ste Marie sortie ravine des Chèvres sens Nord/Est, présence de boue sur chaussée, route coupée. Renfort des pompiers souhaité pour travaux de nettoyage.

RD51 Ste Suzanne du PR8 au PR10, circulation très difficile, chaussée inondée par endroit.

RD41 Rte de la Montagne, PR2+300 éboulis, circulation demi chaussée. Nettoyage en cours.

RD41 Rte de la Montagne, PR20+700 et 22+800, coulée de boue. Pas de gêne.

RD60 St Denis, arbres sur chaussée, circulation difficile, dégagement en cours.

SECTEUR SUD : RN1 Etang Salé, bretelles de sortie les Sables sens N/S et S/N submergées et fermées.

RN2 St Joseph Vincendo, circulation très difficile.

RN2 St Philippe Basse Vallée, fin évènement arbres sur chaussée.

RN3 du Tampon à la Plaine des Cafres, obstacles sur chaussée (arbres, branches etc..), dégagement en cours.

RN5 Route de Cilaos, suite nombreux éboulis, coulées de boue et dégâts sur radiers de la piste, route fermée entre La Rivière et Mare Sèche jusqu’à nouvel ordre. Travaux de dégagement d’une voie de circulation en cours sauf dans le secteur de Cap Paille en Queue en raison de la dangerosité du site.

RN1A Etang Salé, chaussée inondée, route fermée.

RN2001 St Louis entre le Gol et Pont Mathurin submergée et fermée.

RD3 Radier du Ouaki à St Louis emporté et fermé jusqu’à nouvel ordre.

RD11/RD17 Etang Salé les Hauts routes submergées et fermées. Attente décrue pour reconnaissance

RD29 St Pierre branches sur chaussée. Signalisation en place, attente décrue

RD32 rte plaine des Grègues St Joseph, éboulis+ dégradations de la chaussée. Route fermée.

RD400 St Pierre / Le Tampon, chaussée inondée. Attente décrue

RD11 et RD18 Etang Salé, inondation routes fermées. Attente décrue

RD11 Etang Salé PR 15+700, mur soutènement effondré. Circulation difficile par alternat.

RD20 St Louis, éboulis, route fermée. Inspection en cours.

RD38 St Pierre, inondation, route fermée. Attente décrue pour reconnaissance

RD3 St Pierre, le Tampon, Petite Ile et St Joseph, Ligne Paradis, chutes de pierres et inondation, routes fermées.

RD242 Cilaos, éboulis, route fermée.

SECTEUR OUEST : RN1 St Paul échangeur Savanna et chaussée Royale sens Nord/Sud, chaussée inondée, circulation possible

RN1 St Paul Urcoopa sens Nord/Sud, arbres sur voie de gauche, dégagement en cours.

RN1A St Leu / Ravine de la Fontaine (entrée Nord) chaussée inondée, route fermée

RN1A St Leu Pointe des Châteaux coulée de boue

RN1A St Leu Kélonia chaussée inondée

RN1A St Leu Cimetière, une partie de la route a été emportée (côté mer)

RD3 et RD13 St Leu, radiers submergés, route fermées. Reconnaissance impossible.

RD11 St Leu ravine Dutrou, gardes corps arrachés + dégradation de la chaussée. Circulation difficile.

RD 4 St Paul, du PR3 au PR 19+900, radiers submergés+arbres sur chaussée. Dégagements prévus avec conditions météos favorables.

RD 10 rte du Théâtre St Paul, poteaux sur chaussée. Route fermée. SECTEUR EST : RN2 de Bel Air Ste Suzanne à St Benoît sens Nord/Est, circulation possible uniquement sur voie de gauche. Voie de droite encore obstruée par endroit.

RN2 St André, bretelle insertion la Balance sens Nord/Est fermée. Chaussée obstruée.

RN2 St Benoit les orangers, alternat mis en place par feux tricolores

RN2 Ste Suzanne Bel Air sens Nord/Est, arbres sur voie de droite, travaux dégagement en cours

RN2 St Benoit Beaulieu, arbres sur chaussée. Terminé.

RN3 de St Benoit à la Plaine des Palmistes, chaussée dégagée. Circulation par alternat sur certains secteurs.

RD48 rte de Salazie fermée suite éboulis.

RD3 St Benoit, radiers submergés, route fermée. Attente décrue pour reconnaissance

RD57 et RD57E Ste Rose, radiers submergés, route fermée. Attente décrue.

Informations concernant les transports en commun :



Réseau Car Jaune arrêté



Réseau Estival arrêté

