152 excès de vitesse, 51 permis retirés, 88 véhicules immobilisés en 7 jours à La Réunion

La gendarmerie fait le point ce lundi sur les opérations de contrôle de sécurité routière menées au cours des 7 derniers jours. En une semaine, on compte 6 accidents dont l'un faisant un mort. 5 blessés sont également à déplorer. "70 % des accidents corporels à la Réunion ont pour causes principales : l’addiction, la vitesse et les fautes de comportement !", rappellent les gendarmes.



Parmi les "prises" de la gendarmerie, 93 conduites addictives, 152 excès de vitesse, 34 infractions aux règles de priorité, 166 utilisation du téléphone au volant. Bilan : 51 permis retirés et 88 véhicules immobilisés.



À l'approche des fêtes de fin d'année, les gendarmes ont annoncé être plus mobilisés que jamais. Plusieurs opérations de contrôle interviendront dans les jours et les semaines qui viennent.