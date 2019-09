Faits-divers 152 et 157 km/h au lieu de 80, les chauffards repartent à pied Les policiers et gendarmes communiquent le bilan du week-end sur les routes réunionnaises. Un motard et un automobiliste ont vu leurs véhicules partir sur un camion-plateau, pris en flagrant délit de très grande vitesse.

Bilan gendarmerie:



1/ RAPPEL DES IMMOBILISATIONS EN COURS:



-Journée du jeudi 12 septembre 2019. Excès de grande vitesse sur la RN1A, commune des trois Bassins. Contrôlé à 152 km/ sur un axe limité à 80km/h, le pilote d'une motocyclette Kawasaki MTT2, a vu repartir son véhicule sur un camion plateau, destination la fourrière, sur décision de l'autorité administrative.



-Journée du vendredi 13 septembre 2019. Excès de grande vitesse sur la RD6, commune de ST.Paul. Contrôlé à 157 km/h sur un axe limité à 80 km/h, le conducteur d'une Renault Mégane RS, a vu repartir son véhicule sur un camion plateau, destination la fourrière, sur décision de l'autorité administrative.



2/ Au cours de la soirée du samedi 14 septembre 2019, la Brigade motorisée de ST.Benoit, a mené une opération de contrôle routier, de 19h00 à 23h00. Ce service a permis la constatation de 16 infractions graves génératrices d'accident, dont 5 alcoolémies délictuelles et 3 conduites sous stupéfiants.



3/ La Brigade de ST.Joseph a effectué un contrôle routier, dimanche 15 septembre, de 05h00 à 07h00, au cours duquel 3 infractions ont été constatées, dont 1 alcoolémie délictuelle.



4/ La BMO de la Rivière ST.Louis a mené au cours de la journée du dimanche 15 septembre des contrôles routiers, ayant permis la constatation de 4 alcoolémies délictuelles et 1 conduite sous stupéfiants.





Bilan police:



Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 31 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 13 au 15 septembre 2019 permettant de relever 283 infractions soit 25 délits dont :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 5

(taux compris entre 1,02 et 1.38 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 11

- défaut de permis de conduire : 05

- refus d'obtempérer : 03

127 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 258 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 13

- défaut de port de casque : 5

- défaut d'équipement : 4

- défaut de contrôle technique : 32

- autres : 204 N.P Lu 528 fois





Dans la même rubrique : < > Le corps d'une femme découvert sans vie ​à Sainte-Rose Assassinat de Ste-Suzanne: La voisine suspectée déférée ce dimanche