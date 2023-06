A la Une . 150 nouvelles places de crèche à Saint-Leu d’ici 2027

Ce matin, la ville de Saint-Leu et la CAF Réunion ont renouvelé leur convention territoriale globale. Au total, ce sont 20 millions d’euros qui seront investis sur les cinq prochaines années, permettant notamment la création de 150 places de crèches. Par MB - Publié le Mercredi 14 Juin 2023 à 16:27

“Nous visons le bien-être de nos citoyens. Il était donc normal de redéfinir les priorités, alors que la précédente convention arrivait à échéance. Ce projet a été pensé avec nos partenaires, les associations et les habitants”, explique Bruno Domen, le maire de Saint-Leu.



En effet, ce sont pas moins de 20 millions d’euros qui seront investis par la CAF sur le territoire de la commune. Avec 12 millions rien que pour la petite-enfance, Saint-Leu va se doter de 150 places de crèches supplémentaires, dont une trentaine dans le cadre de crèche d’entreprise. Un relais petite-enfance sera également ouvert sur la commune pour offrir un point d’information aux familles.



“Un effort sera fait sur la jeunesse avec le soutien de CAF à une cinquantaine de jeunes pour préparer le BAFA. Au total, ce sont 550.000 euros qui seront mis pour la jeunesse. Des séjours pour les jeunes et des activités seront aussi financés”, explique Harry-Claude Morel, le président du conseil d’administration de la CAF.



En 2020, la commune comptait 11.000 allocataires de la CAF, dont 4.00 bénéficiaires du RSA.