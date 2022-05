A la Une . 150 nouveaux mots dont "wokisme" ou "grossophobie" font leur entrée dans le Larousse

La nouvelle édition du dictionnaire Larousse, qui fête ses 170 ans, intègre 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions de la langue française. Elle est à paraître mi-juin prochain. Par NP - Publié le Jeudi 12 Mai 2022 à 15:51

L'édition 2023 du dictionnaire Larousse témoigne de la vitalité et de la diversité de la langue française. On y trouve de nouveaux mots tels que wokisme, NFT (l'anglicisme pour jetons non fongibles) ou encore invibilisation.



Le séparatisme - volonté d'une minorité, généralement religieuse, de placer ses propres lois au-dessus de la législation nationale - l'invisibilisation ou la grossophobie ont également été adoptés par l'un des deux dictionnaires de référence en France avec Le Robert.

64.000 mots et quelque 28 000 noms propres en 2023



Côté Covid-19, pléthore de termes nouveaux dont "Covid long", "passe vaccinal" et "sanitaire", "vaccinodrome", ou encore "enfermiste" et "rassuriste" pour caractériser les deux discours antagoniques sur les mesures de santé publique font leur entrée.



Parmi les mots étrangers, le fromage chypriote l'halloumi côtoiera le konjac (plante japonaise), le kakapo (perroquet néo-zélandais), la chick lit (littérature pour jeunes femmes en anglais), le tomte (lutin suédois) ou encore le yodel (technique de chant des Alpes germanophones).



Côté noms propres, le Larousse consacre le créateur de la marque Balmain, Olivier Rousteing, la danseuse Misty Copeland, le cuisinier Thierry Marx ou encore la journaliste prix Nobel de la paix Maria Angelita Ressa.

Le dictionnaire Larousse compte plus de 64.000 mots et quelque 28.000 noms propres. L'édition 2023 sera disponible à partir du15 juin.