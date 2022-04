Communiqué 150 curieux et curieuses à la découverte de la faune et la flore de Manapany

Ce samedi 23 avril 2022, l' association des riverains de Manapany, ADPRH, associée au Collectif des usagers des Jardins de Manapany, Attac, Greenpeace, 5000 pié d'bwa, Extinction Rébellion et l'association Architectures et Habitat ont organisé une découverte de la faune de Manapany. Par NP - Publié le Samedi 23 Avril 2022 à 17:42

La journée a attiré plus de 150 curieux et curieuses qui sont venus observer avec trois naturalistes les geckos vert de Manapany, ainsi que les oiseaux et autres chauve-souris.



Une lecture du paysage et de l'architecture de la baie a également été proposée par les architectes de l'association AH, afin d'expliquer comment l'habitat cohabite avec le paysage naturel pour former un lieu unique.



La journée avait pour objectif de faire découvrir les richesses de notre "ti coin charmant" qui abrite une diversité biologique unique et fragile.



Il est important que ce milieu soit préservé pour l'agrément de tous et des générations futures, afin que les projets d’aménagement éventuels prennent en compte la protection de ces richesses pour que Manapany conserve sa beauté unique.



L’association des riverains de Manapany tient remercier tous les bénévoles, les naturalistes, l’association N.O.I et les enfants pour cette belle journée.