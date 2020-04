15 tonnes de fret transportés vers Mayotte grâce à l'A400M

Profitant du passage d’un A400M métropolitain de la Base Aérienne 123 d'Orléans-Bricyen zone sud de l’océan Indien dans le cadre de ses missions de ravitaillement habituelles, les forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) ont chargé à son bord plus de quinze tonnes de fret à acheminer vers Mayotte dans le cadre de l’opération Résilience.



Identifié par la Préfecture de La Réunion, ce fret composé notamment de fruits et légumes frais, de viande, d’œufs, de sucre et de chocolat mais également de produits hygiéniques a été acheminé vers Mayotte le 23 avril 2020 dans un délai optimal pour ce type de produits.



Cette nouvelle livraison de vivres et de produits de première nécessité au profit de la population mahoraise vient s’ajouter à toutes celles réalisées jusqu’à lors grâce aux moyens maritimes et aériens des FAZSOI, mais aussi grâce au porte-hélicoptères amphibie Mistral ayant permis le transport de 233 tonnes de fret vers l’île aux parfums à la mi-avril.