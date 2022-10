A la Une . 15 présidents de Région, dont Huguette Bello, appellent à un "new deal" ferroviaire

Dans une tribune parue samedi dans le journal Le Monde, Huguette Bello, comme 14 autres présidents et présidentes de Régions, appellent le gouvernement à un "new deal" en matière de transport ferroviaire. Ils proposent à ce dernier un plan de 100 milliards d'euros sur 10 ans cofinancé par les collectivités, l'Etat, l'Europe et la SNCF. Le but : faire face aux "crises et défis de nos générations et du changement climatique". Par NP - Publié le Dimanche 23 Octobre 2022 à 13:25

Outre Huguette Bello, on retrouve parmi les signataires Valérie Pécresse (Île-de-France), Carole Delga (Occitane), Xavier Bertrand (Haute-de-France), Laurent Wauquiez (Auvergne-Rhône-Alpes) mais aussi Gabriel Serville (Guyane) ou encore Ary Chalus (Guadeloupe).

"Notre ambition est claire: créer un 'choc d’offre' de transport, remettre à niveau le réseau existant et le moderniser dans les territoires ruraux comme dans les villes, construire les nouveaux RER métropolitains, renforcer les autoroutes industrielles et touristiques ferroviaires vers l’Europe", écrivent-ils conjointement, rappelant que l'Italie et l'Allemagne ont annoncé récemment des plans similaires à hauteur respectivement de 180 milliards et de 90 milliards d'euros.