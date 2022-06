A la Une . 15 permis retirés par la gendarmerie ce week-end

Au cours de ce week-end, de nombreux services de lutte contre l'insécurité routière, ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, ont été réalisés par les motocyclistes de l’E.D.S.R, appuyés des militaires de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 26 Juin 2022 à 18:20

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 18

NOMBRE D’INFRACTIONS : 136

NOMBRE DE RÉTENTIONS DE PERMIS : 15



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 08

NOMBRE DE CONDUITES SOUS STUPÉFIANTS : 07



NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 21 dont 11 Fourrières



NOMBRE DE DÉFAUTS D’ASSURANCE : 02

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 04



NOMBRE DE VITESSES : 59 dont 16 avec interception.



NOMBRE DE NON-PORTS CEINTURE : 09

NOMBRE D’USAGES TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 16

NOMBRE NON-RESPECT PRIORITÉ : 19

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 02

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 01

NOMBRE de NUISANCES SONORES : 05

NOMBRE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE CONTINUE : 01

NOMBRE DE PNEUMATIQUES USAGE : 01

NOMBRE DE REFUS D’OBTEMPÉRER (identifié) : 04

NOMBRE DE DÉTENTIONS DE STUPÉFIANTS : 01



Faits particuliers :



Samedi de 19 heures à 23 heures, les motocyclistes de Saint-Benoît appuyés de réservistes de la Gendarmerie ont effectué une opération de contrôle des flux sur la R.N 6, rond-point Gillot, commune de Sainte-Marie. Au cours de ce service, 18 infractions ont été constatées dont 08 alcoolémies, 04 conduites sous l’emprise de stupéfiants, 02 défauts de permis de conduire et un défaut d’assurance.



