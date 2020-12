A la Une . 15 permis retirés, 6 véhicules en fourrière, 1 garde à vue

Le bilan de l'opération de prévention routière menée dans la nuit de vendredi à samedi fait état de 35 infractions constatées pour 2000 conducteurs contrôlés. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 19 Décembre 2020 à 06:23 | Lu 3464 fois





50 gendarmes mobilisés ont assuré pour l'occasion deux postes de contrôle, l'un sur la RN 7 dans le sens NORD / SUD, l'autre à l'échangeur de Cambaie, après déviation de la circulation de la RN 1 dans le sens SUD / NORD.



Près de 2000 conducteurs ont été contrôlés. Le bilan fait état de 35 infractions constatées :

-14 conduites sous emprise de l'alcoolémie avec taux délictuel, le plus élevé 1,40 gramme par litre de sang

- 9 conduites sous emprise alcoolémie contraventionnelle

- 1 conduite sous l'empire d'un état alcoolique et en ayant fait usage de produits stupéfiants

- 1 défaut de permis de conduire

- 2 défauts d'assurance

- 1 défaut de contrôle technique

- 1 détention de stupéfiants (zamal)

- 1 usage de stupéfiants (zamal)

- 1 port d'arme prohibé (poing américain)

- 2 refus d'obtempérer ont été constatés, 1 véhicule identifié et 1 en cours d'identification. Ces deux infractions s'ajoutent aux 203 délits relevés par les unités du Comgendre.



15 mesures de rétentions de permis ont été établies et 6 véhicules ont été immobilisés et placés en fourrière.

