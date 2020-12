A la Une . 15 km de bouchon sur la RN1

L’incendie d’un véhicule sur RN1 ce lundi a généré un important bouchon en direction du sud. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 21 Décembre 2020 à 16:36 | Lu 1648 fois

Premier jour de vacances et malgré tout des bouchons hors-norme, c’est l’incroyable situation des routes réunionnaises ce lundi.



En début d’après-midi, un véhicule a pris feu à hauteur de Plateau-Caillou. Si les équipes du CRGT sont rapidement intervenues, le bouchon n’a pas cessé de prendre de l’ampleur. Résultat : 15 km de bouchon entre Plateau-Caillou et Sainte-Thérèse en direction du Sud.



Patience et prudence si vous êtes dans le secteur.



Gaëtan Dumuids

