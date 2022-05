La grande Une 15 kg de zamal saisis à Saint-Paul: Le scénario de cette grosse prise

​La police municipale de Saint-Paul a effectué hier soir une grosse prise de stupéfiants. Les agents ont cueilli deux individus qui étaient loin d’imaginer subir un contrôle à cet endroit et à cette heure de la nuit. Par LG - Publié le Samedi 28 Mai 2022 à 10:54

15 kg de zamal ont été saisis la nuit dernière lors d’un contrôle mené par la police municipale de Saint-Paul. Depuis le 1er mars, la PM de la ville de l’ouest expérimente un renforcement des opérations de tranquillité publique sur les zones à forte attractivité les soirs de week end notamment.



Ces opérations ciblent particulièrement la zone balnéaire mais aussi le secteur du front de mer du centre ville, propice aux rassemblements et donc aux troubles à l’ordre public.



Hier soir, c’est dans ce contexte de surveillance accrue que les policiers municipaux sillonnaient les rues. A hauteur de la Chaussée royale, leur attention est attirée par la présence d’un véhicule stationné avec deux personnes à son bord.

Les agents descendent de leur véhicule et s’approchent de la voiture suspecte afin de procéder à un contrôle de routine. Ils font face dans un premier temps à un refus d’obtempérer puisque le conducteur tente de démarrer avant que les policiers n’arrivent à sa hauteur.



L'odeur trahit la présence de la marchandise



Une fois arrivés à proximité des vitres du véhicule suspect, ils constatent une forte odeur de cannabis qui trahit la présence d'une "marchandise".



Sans surprise, les policiers municipaux découvrent de nombreux sacs disposés sur la banquette arrière préalablement rabattue et sans aucune réelle volonté de dissimulation, preuve que les détenteurs de ces produits stupéfiants ne s’attendaient pas à un tel contrôle à cette heure de la nuit et encore moins à cet endroit.



Les gendarmes sont alors appelés en renfort pour la suite de la procédure. Le conducteur et le passager en possession de ces 15 kg de zamal sont, depuis ce samedi matin, entendus dans les locaux de la compagnie de l’Etang Saint-Paul.