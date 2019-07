15 infractions constatées lors d'un contrôle de transports de marchandises

La brigade motorisée de St-Paul et des contrôleurs de la DEAL ont, hier, assuré une opération de contrôle des transports de marchandises. Application de la réglementation européenne, temps de conduite et de repos… 27 véhicules ont été contrôlés.



Les autorités ont relevé 15 infractions portant sur le temps de conduite, le contrôle technique ou la validité de certificats.



Les forces de l’ordre ont également constaté des infractions au code de la route. 7 conducteurs ont été arrêtés téléphone à la main et un pour excès de vitesse, indique la presse écrite. D’autres opérations de ce type sont prévues prochainement.