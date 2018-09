15 cas de dengue dans l’île dont 4 à Saint-Paul

Les derniers chiffres de la dengue viennent de tomber avec 6 553 cas confirmés depuis le début de l’année dont 15 nouveaux diagnostics réalisés du lundi 3 au dimanche 9 septembre derniers. Saint-Paul compte 4 nouveaux cas (Bois de Nèfles, Gare routière/Étang, Saint-Gilles-les-Bains et Saint-Gilles-les-Bains).



Concrètement, l’épidémie se maintient toujours et la persistance du virus pendant l’hiver fait craindre une épidémie de grande ampleur au cours de l’été austral. La mobilisation conjointe de l’ensemble des acteurs et de la population est nécessaire. Une journée académique de sensibilisation et de lutte contre la dengue est organisée ce 11 septembre dans les écoles, collèges et lycées volontaires de l’île. Ainsi, les enseignants peuvent consacrer chaque première heure de cours, ou une séance dans la matinée, à informer et échanger avec les élèves afin d’aborder les mesures de prévention individuelles et collectives à connaître et à mettre en œuvre par TOUS.



11 septembre 2018 :

Journée académique de sensibilisation et de lutte contre la dengue

Le recteur de l’académie de La Réunion a invité les enseignants à contribuer activement à la limitation de la diffusion de la dengue. Ainsi, ce 11 septembre, chaque première heure de cours, ou une séance dans la matinée, peut être consacrée à une information et à un échange avec tous les élèves dans des écoles, collèges et lycées volontaires.

Cette heure permet d’aborder les mesures de prévention que tous doivent connaître et mettre en œuvre.En protection individuelle :

– La nécessité de consulter un médecin en cas de symptômes et de continuer à se protéger des piqûres de moustiques pour protéger son entourage si on est porteur de la dengue.

– Le port de vêtements longs.

– L’utilisation de répulsifs.

En protection collective, il s’agit de :

– Participer à l’élimination des gîtes larvaires.

– Développer des actions d’information et de prévention à l’attention des élèves tout au long de l’année.

Les élèves sont ensuite invités à sensibiliser leur entourage à participer à la lutte anti vectorielle et à faire le tour de leur jardin en rentrant chez eux.

Pour aborder les aspects de la prévention et de la lutte contre la dengue, des documents académiques ont été mis à disposition des enseignants.



Des renforts dans les collectivités

Une enveloppe exceptionnelle de contrats aidés « Parcours-Emploi-Compétences » (PEC) a été mise à disposition des collectivités pour contribuer à la lutte contre la dengue. Ces contrats disposent d’un renforcement du financement Etat et d’une aide complémentaire de l’ARS OI, portant le taux de prise en charge à 85% et 95% (au lieu de 70% et 80%) selon les profils recrutés. Sur les 600 contrats aidés mis à disposition, plus de 350 recrutements ont été réalisés ou sont en cours. La CIVIS vient notamment de recruter 7 personnels qui développeront des actions de communication et de sensibilisation : mobilisation des associations, des relais d’information dans les quartiers, interventions en porte-à-porte… A cet effet, ils recevront dès cette semaine une formation dispensée par les services de lutte anti vectorielle de l’ARS OI.