15 août : les pêcheurs s'en souviennent

Cette année encore, Le Covid ne nous a pas permis de célébrer la messe traditionnelle avec les pêcheurs, mais cela ne nous empêche pas bien sûr d’avoir une pensée pour toutes les victimes de la mer et principalement celles de Saint-Paul.



La grande famille des pêcheurs saint-paulois, se cantonnent principalement sur le littoral. Des pêcheurs réunionnais, des hommes de la mer qui ont plus ou moins perdu un membre en mer.



Ils étaient 4 cette nuit-là sur une barque, partis pour nourrir la famille. Une nuit noire ou la lumière de la torche alimentée de pétrole, reflétait sur l’océan, il soufflait une brise légère.

Lui, il était devant sur la pointe de la barque comme à son habitude. Soudain, un bruit comme un plouf, quelque chose est tombé dans l’eau, ensuite des éclaboussements et plus rien. La mer venait de prendre son énième homme, comme disait l’autre, “ce n’est pas l’homme qui prend la mer, mais c’est la mer qui prend l’homme“.



Ils ont tourné des heures dans l’espoir de le retrouver, mais peine perdue. Le plus dur c’était le retour, comment annoncer à la famille que celui qu'elle aimait, celui qui les nourrissait a disparu ?



Le lendemain une communauté endeuillée, des larmes, des soutiens, la prière et cela dans la dignité, pas de manifestation, encore moins d’insultes ou d’accusations, pas de médiatisation non plus ni de récupération politique sur le dos des victimes, tout le monde savait les dangers de la mer et chacun assumait.



Nul ne sait mieux la mer que les pêcheurs réunionnais qui parfois, sont obligés de partir loin de nos côtes pour chercher les poissons. Ces pêcheurs regardaient et observaient les étoiles, la lune, le soleil, les nuages, le vent, et aussi les oiseaux, ils ont une connaissance et savoir-faire ancestral et naturel. Ils n’ont surtout pas attendu l’arrivée du prétentieux, celui qui connaît tout et mieux que tout le monde.



Les pêcheurs comme tous les Réunionnais n’ont ni peur et ne sont pas fâchés avec l’océan, on a que du respect pour la mer. Une mer nourricière, souvent capricieuse, mais généreuse, parfois houleuse, mais charmeuse.



Oui malgré ce satané COVID, en cette fête de l’assomption de Marie au ciel nous pensons à ces gens disparus en mer. La Vierge marie est la maman de tous les pêcheurs, ceux-là mêmes qui ont côtoyé son fils jésus, la bible témoigne un nombre de fois, que le Christ a aimé fréquenter les pêcheurs, et pourtant Il était un homme de la campagne, car le Christ est originaire de Nazareth, ville située à peu près 2h30 en bus du Jourdain (surtout à l’époque c’était à pied ou sur le dos d’un âne).



Malgré, c’est au bord du Jourdain, qu’il a choisi ses premiers disciples, le premier Pape, Pierre et ses frères, un pêcheur courageux un peu brut.



On le retrouve ensuite sur une barque, endormi, quand les autres en panique viennent le réveiller pour calmer la tempête.



Et même après la résurrection, encore une fois du bord du lac, il les appelle pour leur dire de lancer leurs filets pour ramasser des poissons et les invite à venir partager son repas.

Jésus leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. (Matthieu 4:19)