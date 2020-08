Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu 15 août: les foulées semi-nocturnes de Saint-Leu 2020





Les règles de distanciation sont prévues, avec notamment le port de masque par les coureurs au retrait des dossards, au départ et à l’arrivée de la course. Le seul ravitaillement aura lieu à l’arrivée : course en autonomie d’eau. Les concurrents doivent s’inscrire sur



INFOS ROUTE



Par arrêté municipal, afin de permettre le déroulement de la course, la circulation sera interdite de 15h00 à 20h00 dans les rues Général Lambert, du lagon, de l’Océan, du boulevard Bonnier, de la Compagnie des Indes, rues Valdec Rousseau, Archambaud et Saint-Michel. Le stationnement sera interdit de 15h00 à 20h00 dans les rues Général Lambert, de l’Océan, de la Compagnie des Indes et sur le boulevard Bonnier.



Un sens unique de circulation sera instaurée dans le sens Nord/Sud du rond point Nord jusqu’à la rue Haute en passant par les rues de la Compagnie des Indes (côté mer), du boulevard Bonnier (côté mer), de l’Océan et côté montagne du Général Lambert.



Nous vous remercions pour votre compréhension.

L’Athlétisme Club Olympique Saint-Leu , club d’athlétisme de la ville organise le samedi 15 Aout 2020 Les Foulées semi-nocturnes.La course de 10 kilomètres dans le centre ville, correspondant à trois boucles, est ouverte aux licenciés FFA et aux non licenciés. L’horaire de départ de la course est fixé à 17h devant l’hôtel de ville pour une arrivée au stade de football du centre-ville Christol Marivan où sera organisé la remise des dossards le jour même de 10h à 16h.Les règles de distanciation sont prévues, avec notamment le port de masque par les coureurs au retrait des dossards, au départ et à l’arrivée de la course. Le seul ravitaillement aura lieu à l’arrivée : course en autonomie d’eau. Les concurrents doivent s’inscrire sur www.sportpro.re ou par téléphone au 06 92 07 67 52. La circulation sera modifiée.Par arrêté municipal, afin de permettre le déroulement de la course, la circulation sera interdite de 15h00 à 20h00 dans les rues Général Lambert, du lagon, de l’Océan, du boulevard Bonnier, de la Compagnie des Indes, rues Valdec Rousseau, Archambaud et Saint-Michel. Le stationnement sera interdit de 15h00 à 20h00 dans les rues Général Lambert, de l’Océan, de la Compagnie des Indes et sur le boulevard Bonnier.Un sens unique de circulation sera instaurée dans le sens Nord/Sud du rond point Nord jusqu’à la rue Haute en passant par les rues de la Compagnie des Indes (côté mer), du boulevard Bonnier (côté mer), de l’Océan et côté montagne du Général Lambert.Nous vous remercions pour votre compréhension.





Dans la même rubrique : < > Avis à la population : tirage au sort des jurés d’assises St-Leu : Le marché forain de retour sur le front de mer