A la Une . 15 ans de prison requis à l'encontre du père Fabrice Ibrahim

Le père Fabrice Ibrahim vient de prendre connaissance des réquisitions de l'avocat général en ce deuxième jour d'audience. Le procès devant la cour criminelle qui devait se tenir sur trois jours se déroule plus vite que prévu. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 14 Avril 2022 à 17:19





Ce jeudi matin au deuxième et dernier jour de procès de l’ancien prêtre de la Plaine des Palmistes, la paroissienne Valérie* a apporté son témoignage et a éclairé la cour sur ce qu’elle a subi en 2011 et 2012.



"Je veux qu’il arrête"



A cette époque, elle avait pour habitude de confier au prêtre son désarroi au sujet de son couple. Très proche de lui puisqu’elle s’occupait de ses affaires courantes ainsi que de l’intendance de l’église, elle s’était sentie dans l’obligation d’accepter ses avances.



Pierre, son fils, a ensuite été appelé à la barre. Très ému, il a expliqué avoir trouvé la force de sortir des griffes du prêtre grâce à une nouvelle relation amoureuse. Mais aussi avoir été obligé de déménager pour fuir le scandale que ses révélations avaient provoqué. Puis, la difficulté de surmonter un traumatisme familial tout en acceptant son homosexualité. "Depuis que je connais la date de cette audience, je suis suivi par un psychiatre qui m’accompagne dans cette épreuve. Cela ne m’empêche pas d’avoir parfois envie de me jeter sous le métro. Je veux qu’il arrête", a conclu Pierre. "On avait foi en Dieu mais surtout en lui et il fallait suivre son chemin pour aller au paradis", tel était l'état d'esprit des paroissiens qui, comme lui et sa mère, s'étaient réfugiés en espérant trouver un salut.



"J’ai honte de ce que j’étais et de mon abus de pouvoir"



Après la pause méridienne, Fabrice Ibrahim s’est avancé à la barre. "Le choc carcéral m’a profondément touché et je ne suis plus la même personne", a expliqué l’accusé. Le quadragénaire a reconnu avoir été l’homme décrit par ses détracteurs, à savoir un homme autoritaire, rigide, dominateur et abusant de sa position. "J’ai honte de ce que j’étais et de mon abus de pouvoir", a-t-il confessé.



Et concernant les nombreuses relations sexuelles qu’il entretenait et qui se chevauchaient, l’ancien homme d’église a reconnu qu’il les devait à son statut. "Elles me valorisaient en tant qu’homme car je me suis toujours senti rejeté", a détaillé celui qui s’est aujourd’hui lancé dans l’apiculture.



"Mais vous aviez conscience qu’en contraignant un mineur, vous avez franchi la ligne rouge ?", a questionné un des avocats des parties civiles. "Mes pulsions et l’affection que j’avais pour Pierre étaient plus fortes que l’interdit", a reconnu Fabrice Ibrahim, 48 ans aujourd’hui.



L'accusé demeure dans le déni en soutenant que sa jeune proie n’avait jamais exprimé son désaccord



Pourtant, répondant ensuite aux questions de son avocat, Me Nicolas Normand, l'ancien curé a soutenu que Pierre n’avait jamais exprimé son désaccord, qu’il avait répondu à ses sollicitations sans rechigner. Une déclaration qui montre dans quelle ambivalence mentale se trouve toujours le mis en cause.



"Fabrice Ibrahim s’est servi des attributs de la religion contre la religion. Et l’église ne peut apporter son approbation car son honneur a été piétiné et trahi", a fustigé Me Jean-Jacques Morel pour la défense des intérêts du diocèse.



"La famille des victimes a été irradiée par cette bombe atomique", a poursuivi le bâtonnier Laurent Payen. "Cela pèse au quotidien dans la vie de Pierre. Ce prêtre était un modèle pour lui qui voulait suivre cette voie".



La robe noire a insisté sur la soumission de Valérie, forcée à une première fellation ainsi que les suivantes. Puis celle de son fils Pierre, coincé dans son adolescence, sidéré par les fellations et les sodomies que le prêtre Ibrahim lui imposait régulièrement.



La représentante de la société a rappelé le contexte, détaillé les faits et leurs circonstances avant de requérir 15 ans de réclusion criminelle assortis d’un suivi socio judiciaire de 10 ans. Le père Ibrahim sera fixé sur son sort dans la soirée.



