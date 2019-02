14h: Averses et orages locaux pour la Réunion, plutôt ensoleillé pour Maurice (VIDEO)

bon après midi la Réunion!

Une fois n'est pas coutume ces derniers temps l'activité se trouve à la Réunion(et chez moi).

2019 Fev 20 14h05 Mascareignes1: quelques bons coups de tonnerre observés ce matin sur le nord et l'est de la Réunion. Instabilité croissante avec de bonnes averses orageuses possibles cet après midi sur de nombreuses régions de la Réunion et la nuit prochaine sur le nord est l'est.A Maurice il fait plutôt beau en ce moment.3: je vous dis à ce soir. Prudence sur les routes.Good Afternoon!Cheers,Patrick Hoareau.