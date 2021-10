14e Rallye de Saint Joseph : Objectif atteint pour l’Ours

Ce 14e Rallye de Saint Joseph, troisième manche du Championnat de la Réunion des rallyes avait vocation à valider les choix techniques de Vincent Sery dans le cadre de son évolution en tant que pilote. Mission parfaitement remplie pour celui que l’on surnomme L’Ours avec une épreuve éprouvante au cours de laquelle la Peugeot 206 RC engagée en N3 aura tourné comme une horloge.



Bien au-delà du bilan chiffré en terme de résultat, Vincent affichait un sourire de satisfaction légitime à l’arrivée finale Samedi soir. «Avant même de postuler à un résultat quel qu’il soit, il faut franchir l’arrivée.» expliquait le pilote. «Il était primordial pour nous de valider l’architecture mécanique, nos choix techniques et dérouler une épreuve sans rencontrer le moindre soucis mécaniques.» Avec plus de 100km face à la montre sur des routes parfois sinueuses, parfois très rapides, passant de 30m à plus de 1000m d’altitude, l’équation mécanique à résoudre était pour le moins complexe pour tous les intervenants sur la lionne. «L’équipe d’assistance et de préparation et notamment Emmanuel Naze ont vraiment fait du super boulot.» détaillait Vincent. «Avant le rallye on a passé des heures et des heures à apporter des modifications en vue de disposer d’une voiture fiable, ef icace, agréable et confortable à conduire. Je tiens avant tout à les remercier et avoir roulé safety sans prendre le risque de me mettre au tas et de chif onner la voiture est une marque de profond respect pour ce qu’ils ont fait.»



S’élançant avec un nouveau copilote sur cette épreuve aux côtés de Marc Lauret, le pilote aura donc peaufiner son système de notes, remettant sans cesse l’ouvrage sur le métier pour pouvoir passer à la deuxième phase. «Les chronos se sont très nettement améliorés au fil des kilomètres.» relevait l’Ours. «Il y a de sacrés concurrents dans cette coupe Groupe N et le challenge est relevé pour moi qui débute à gauche.»



Systématiquement sur le podium de sa classe de cylindrée, Vincent termine dans le top30 au classement toutes catégories, quatrième du groupe N et sur le podium de classe. «Bien évidemment que le résultat sportif est largement perfectible.» souriait Vincent. «C’est bien là l’objet de mon engagement en rallye: progresser, progresser et encore progresser. Je ne suis pas le plus rapide...pour le moment et félicitations aux rescapés du groupe N, c’était une épreuve vraiment passionnante mais intense. Très formatrice!» concluait le pilote.