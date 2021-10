Communiqué 14e Rallye de Saint-Joseph : Les statistiques des engagés (Partie 2)

Le 14e Rallye de Saint-Joseph se tiendra les 22 et 23 Octobre prochains. L'ASA Réunion dévoile la deuxième partie des statistiques issues de la liste des engagés dans un communiqué : Par N - Publié le Lundi 18 Octobre 2021 à 07:52

Alors que les 84 équipages engagés en vue du 14e Rallye de Saint-Joseph BMW-NTR ont démarré leurs reconnaissances ce week-end, nous passons en revue la deuxième partie des statistiques issues de la liste publiée une semaine avant le départ de la course. Cette liste des engagés n’est pas forcément celle des amis au départ puisque les équipages doivent encore soumettre leur bolide aux vérifications administratives et techniques ce vendredi 22 Juin du côté de la piscine de Saint-Joseph. Bien que la FFSA ait opté pour un changement de nomenclature en cours de saison, pour davantage de lisibilité, nous resterons sur l’ancien modèle, par groupes (A, F2000, GT, N et R), puisque des coupes de groupes sont encore d’actualité à La Réunion.



Engagés par groupe : (5 groupes)



Le groupe R, qui regroupe les véhicules de compétition nouvelle génération, est le plus représenté avec 28 engagés, soit le tiers du plateau (33.3%). Le groupe F2000, qui accueille foison de véhicules très disparates en terme de performances et d’évolutions, fait de la résistance avec pas moins de 26 engagés (30.9%). La troisième marche du podium par groupes est le groupe N (véhicules dits de série, le moins permissif en termes de modifications par rapport à la voiture d’origine), avec 17 bolides inscrits, soit 20.2%. Le groupe A, qui était le Graal de l’évolution il y a une petite dizaine d’années, compte 12 équipages inscrits avec des voitures relativement évoluées. Enfin le groupe GT des «grosses sportives» ne compte qu’un seul engagé.



Engagés par classe: (19 classes de cylindrée)



Le rallye de La Réunion propose un plateau particulièrement disparate et riche de voitures fort différentes les unes des autres. La classe de cylindrée la plus représentée avec 12 engagés (14.3%) est la Classe F2/13 qui sera donc particulièrement disputée. Avec des véhicules de moins de 1600cc de cylindrée, le profil du 14e Rallye de Saint-Joseph BMW-NTR permettra à ces «petites» de briller sur de nombreux secteurs. La deuxième catégorie la plus représentée n’est autre que celle des «grosses» qui devraient en toute logique se disputer la victoire et les temps scratch. Pas moins de 9 véhicules sont inscrits en Rally2 (anciennement R5) soit 10.7% avec 5 modèles différents sur la ligne. Il s’agit là clairement de la preuve de la vivacité de ce sport alors que certaines unités ne sont pas présentes sur cette épreuve. Le podium par catégorie est complété par la classe F2/14 qui sera également très disputée avec 8 engagés (9.5%). Avec des bolides particulièrement affûtés, disposant pour certains de boites de vitesse à commande séquentielle, certains de ces bolides se battent clairement pour tenter d’accrocher au minimum un top10.



Derrière ces places podium statistiques, la classe R2 est représenté par 7 engagés (8.3%) et sera également à surveiller, avec là encore des voitures relativement affûtées, en tous cas nouvelle génération. La classe N2 ainsi que la plus petite du F2000: la classe F2/12, comptent chacune 6 engagés (7.1%). La classe R3 peut s’enorgueillir de voir débarquer de nouveaux concurrents et pas des moindres ; ils sont 5 engagés dans cette catégorie, soit 5.9%. Dans la classe A6K, qui concerne les «petites kitcar», ils sont également au nombre de 5 (5.9%) sur cette liste.



Toujours avec 5 engagés, la classe N3 concerne les voitures les «moins évoluées», de moins de 2000cc de cylindrée. Ce royaume des tricolores sera représenté également par 5 véhicules (5.9%). Une catégorie sera surveillée attentivement ; les Rally4 (RC4) seront quatre à se disputer les lauriers (4.7%). Bien que plusieurs tons en-dessous, des reines du Rally2, ces voitures de moins d’un litre de cylindrée turbo- compressé, sont largement susceptibles de jouer placé et en tous cas, les équipages de cette catégorie seront particulièrement retors.



La classe N4 est celle des grosses japonaises 4-roues motrices turbo à La Réunion. Elles sont 3 alignées sur la liste tout comme la plus petite des classes du groupe N avec la classe N1.



Que cette liste des engagés pour le 14e Rallye de Saint Joseph BMW-NTR a fière allure !