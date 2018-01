14H : La vigilance orages est levée

La vigilance orages est levée à 14H. La zone pluvio-orageuse la plus active s'est décalée vers l'Ouest. Toutefois, des averses localement fortes sont encore attendues cet après-midi et la nuit prochaine avec un coup de tonnerre toujours possible.



De ce fait, le caractère de vigilance n'est plus nécessaire, évalue Météo France. Une grande prudence s'impose toujours à proximité des ravines.



Ceci est le dernier bulletin de cet épisode orageux.