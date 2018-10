148 membres d'une famille de Dos d'Ane touchent du doigt leur part d'héritage

Une famille présente à Dos d'Ane au quasi complet, c'était le samedi 22 septembre, autour d'Erik Terquem. Avec son équipe d'experts techniques et judiciaires, le généalogiste successoral a obtenu le début de règlement d'une indivision à Dos d'Ane, dans les hauts de La Possession, après 8 années d'un travail de fourmi. Les héritiers souhaitaient régulariser leur situation, savoir quoi revenait à qui.



Ils se sont ainsi, en grande majorité (148 sur 149) adressés au généalogiste, qui est devenu leur mandataire. Après des recherches aux archives départementales et au conservatoire des hypothèques, mais aussi l'établissement d'un impressionnant arbre généalogique, Erik Terquem a pu identifier tous les héritiers.



Fort de la majorité (la loi prévoyant en effet que 2/3 des héritiers constituent la majorité), le cabinet a contraint en justice la minorité bloquante à la liquidation du bien. La toute petite minorité bloquante, car il s'agissait en fait d'une seule héritière, qui s'opposait à la liquidation de l'indivision, ayant fait une prescription acquisitive et revendu un terrain. Ladite prescription va être contestée en justice par le cabinet, le prix de cette vente sera réclamé par les 148 autres héritiers.



Samedi 22 septembre, Erik Terquem a donc réuni la quasi intégralité des héritiers de Dos d'Ane, afin de faire un point sur l'état d'avancement du règlement de la succession. L'histoire de cette parcelle remonte à 1898, il a fallu 8 années de travail pour déterminer 38 premiers lots, que la justice a validés. Ces premiers lots vont pouvoir être vendus, soit aux héritiers occupants, soit à des étrangers à la famille. Le généalogiste précise que les héritiers occupants qui auraient des difficultés à payer pour obtenir leur titre de propriété auront des arrangements financiers.



Cette indivision complexe illustre une nouvelle fois le fait qu'à La Réunion, 37% du territoire serait en indivision. Un problème souvent irrésoluble pour des milliers d'héritiers et source de conflits familiaux interminables. Les propriétés en indivision ne peuvent être vendues sans l'accord de la majorité des héritiers, encore faut-il qu'ils soient identifiés, mais aussi que les parcelles soient référencées au cadastre.



Belle surprise pour une habitante du Port



L'histoire de La Réunion en fait un casse-tête en termes de propriété. "Le territoire a été découpé en bandes de 15 à 30 mètres de large, allant du battant des lames jusqu'à la montagne, après l'abolition de l'esclavage", nous explique le généalogiste. Des parcelles qui, par petits bouts, ont souvent fait l'objet de ventes sous seing privé, de génération en génération. "Il y a entre 80 et 130 héritiers par succession", ajoute Erik Terquem.



Les ventes sous seing privé ne sont enregistrées que depuis 1957, or la plupart des indivisions remontent à bien auparavant. Difficulté supplémentaire, le cadastre n'existe que depuis 1978 à La Réunion. Aussi, nombreuses sont les familles qui souhaiteraient liquider leurs terrains en indivision, mais ne le peuvent, du fait de la complexité des dossiers.



Le flou artistique concernant les indivisions à La Réunion fait le terreau de nombreux abus, notamment via les fameuses prescriptions acquisitives, ou trentenaires. Erik Terquem l'affirme, il n'a rien contre la régularisation des occupants de fait, qui habitent depuis longtemps dans des cases construites de leurs mains sur des terrains vides. Ce que combat le généalogiste, ce sont les abus de prescriptions acquisitives à but de spéculation immobilière. Le cabinet de généalogie avance tous les frais de recherche et d'expertises, ainsi que les frais de justice. Les héritiers paient son travail avec un pourcentage sur les ventes de terrains.



Les indivisions réservent bien des surprises : une dame démunie habitant Le Port a récemment eu la grande joie d'hériter de 300 000 euros, alors même qu'elle ignorait être héritière. Cet heureux résultat est celui du long travail du cabinet d'Erik Terquem, qui a retrouvé une cinquantaine d'héritiers, et procédé à la vente du terrain en juillet dernier, soit 1 800 000 euros répartis entre les héritiers.