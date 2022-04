Mayotte 145 étrangers en situation irrégulière reconduits vers les Comores

La lutte contre l'immigration clandestine et son lot d'éloignement exceptionnel s'accélèrent... Ce mardi le Service Territorial de la Police Aux Frontières a réalisé 145 éloignements en une seule journée. Un record depuis que l'Union des Comores a rendu obligatoire les tests PCR. Par NP - Publié le Jeudi 28 Avril 2022 à 15:18

Mardi, le Service Territorial de la Police Aux Frontières était particulièrement mobilisé aves ses unités opérationnelles dédiées à l’interception en mer. Dans la nuit trois kwassas kwassas ont été stoppés par l'Unité Nautique. Les policiers, sur terre, ont procédé d'autre part à 55 interpellations dans la journée sur l'ensemble du territoire mahorais.



A cela s’est ajouté le traitement des interpellations effectuées la veille par la police nationale et la gendarmerie s’élevant à près de 80 étrangers en situation irrégulière, dont la plupart n’avait pas pu être éloignés en raison des différents recours auprès des instances judiciaires et administratives.



En définitive, ce sont donc 145 étrangers en situation irrégulière, qui ont été reconduits par voie maritime vers les Comores. La Police de Mayotte précise : "Pour mémoire, la police nationale de Mayotte n’avait pas réalisé un volume d’éloignement aussi élevé, sur une seule journée, depuis la mise en place des tests PCR rendus obligatoires sur décision du gouvernement de l’Union des Comores le 20 mai 2021".