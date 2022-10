La grande Une 140 km/h au lieu de 80 : Le véhicule part en fourrière, le conducteur au tribunal

Vitesse, alcool, stupéfiants, téléphone au volant... De nombreuses infractions ont encore été constatées ce week-end par les forces de l'ordre. La gendarmerie en a relevé 268, dont un conducteur en excès de vitesse de 60 km/h. De son côté, la police en comptabilise 271. Par N.P - Publié le Lundi 24 Octobre 2022 à 06:40





Par ailleurs, deux pilotes de cyclomoteurs qui circulaient en agglomération de Salazie ont été contrôlés en étant sous l’emprise de stupéfiants, sans brevet de sécurité routière, sans assurance pour leur engin, sans gants de protection et l’un d’eux et le casque mal attaché. Les deux-roues ont immédiatement été placés en fourrière administrative. Les deux individus devront s'expliquer devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.



Durant la nuit de samedi à dimanche, la gendarmerie rapporte en 21 conduites addictive constatées dont 16 délictuelles (> à 0.39 Mg/l par litre d’air expiré) sur différents secteurs de l’île.



Enfin, ce dimanche après-midi, plusieurs axes de l’île très fréquentés par les deux-roues motorisés ont été contrôlés. Cette opération avait pour objectif le contrôle des pilotes de deux-roues en ciblant les excès de vitesse, les conduites addictives et les équipements de sécurité du pilote et la conformité des équipements de la moto. Au total, 64 infractions dont 4 conduites addictives, 2 défauts d’assurance, 2 défauts de B.S.R et diverses infractions aux équipements de sécurité ont été constatées sur des pilotes de deux-roues motorisés.



Le bilan global : NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 37 NOMBRE D INFRACTIONS : 268 NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 18



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 15

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 11

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 73 dont 18 Fourrières NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 10 NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 13 NOMBRE DE VITESSES : 62 dont 26 avec interception. NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 12 NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 10 NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 24 NOMBRE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE CONTINUE : 01 NOMBRE DE DÉPASSEMENT DANGEREUX : 03 NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 20 NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 24 NOMBRE de NUISANCES SONORES : 03 NOMBRE DE PNEUMATIQUE USAGE : 11 NOMBRE DE DÉFAUT DE PLAQUE OU NON CONFORME : 04 NOMBRE DE NON-MUTATION CARTE GRISE : 09 NOMBRE DE STATIONNEMENTS GÊNANTS : 35



Le bilan : - Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 16

(taux compris entre 0,49 et 0,98 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 01

- défaut de permis de conduire : 06

- refus d'obtempérer : 01

- feu rouge / stop / priorité : 21

- défaut de port de casque : 06

- défaut d'équipement : 14

- défaut de contrôle technique : 19

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 11

- excès de vitesse : 12

- autres : 164 Du côté des forces de police, 44 opérations de sécurisation et de sécurité routière ont été réalisées au cours de ce week-end, permettant de relever 271 infractions dont 24 délits. 173 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.