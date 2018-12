<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul 14 nouveaux cas de dengue diagnostiqués ​La préfecture de La Réunion et l’Agence régionale de Santé Océan Indien (ARS OI) annoncent les derniers chiffres de l’épidémie. Avec 14 cas confirmés dans l’île du 3 au 9 décembre 2018 mais aucun à Saint-Paul.



Une journée départementale de lutte contre la dengue se déroulait dans l’île ce mardi 18 décembre. Y compris dans la ville saint-pauloise.



Nous publions ci-dessous le communiqué commun de la préfecture et de l’ARS.



La Réunion connaît une circulation active et ininterrompue du virus de la dengue depuis le début de l’année (6707 cas de dengue confirmés) et les dernières prévisions de l’Institut Pasteur laissent présager une vague épidémique de plus grande ampleur dans les mois à venir.



Dans ce contexte particulièrement sensible, la préfecture de La Réunion et l’ARS Océan Indien lancent une journée départementale dédiée à la lutte contre la dengue le 18 décembre 2018. L’objectif est de rappeler à chacun l’importance de se protéger et de lutter contre la dengue (utiliser des répulsifs, éliminer les gîtes larvaires, consulter un médecin en cas de symptômes).



De nombreux acteurs privés et publics de l’île se sont engagés aux côtés des autorités sanitaires en organisant des actions de sensibilisation auprès de leurs personnels, de publics variés et de la population.



Les objectifs de la journée



Les actions mises en place par les différents partenaires visent à:



Encourager et convaincre les Réunionnais de l’importance de supprimer les eaux stagnantes dans les cours et jardins



Sensibiliser les acteurs à l’enlèvement des déchets et encombrants



Réduire efficacement les risques de transmission du virus de la dengue à La Réunion par le recours plus fréquent à la protection contre les piqures de moustiques (utilisation de répulsifs, …)



Relayer très largement les messages sur les gestes de prévention à adopter



Unir nos forces et nos moyens derrière une même cause pour éradiquer la propagation du virus.



Pour aider les acteurs à prendre part à cette journée, un kit de communication a été réalisé (outils en ligne sur le site internet de l’ARS OI).



Situation épidémiologique au 18 décembre 2018



(données de la Cire OI, Santé Publique France)



Du 3 au 9 décembre, 14 cas de dengue ont été confirmés. Les cas diagnostiqués sont répartis dans les zones suivantes:



Dans le sud : Saint-Louis (2 cas), Rivière Saint-Louis (4 cas)



Dans l’ouest : Saint-Leu (1 cas), Piton Saint-Leu (2 cas) ; Possession (3 cas), Le Port (1 cas), Le Guillaume (1 cas)



Au total depuis le début de l’année 2018, on enregistre:



149 hospitalisations pour dengue



468 passages aux urgences



6 décès, dont 3 ont été considérés, après investigations, comme directement liés à la dengue





