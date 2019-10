<<< RETOUR Ville de Saint Paul

14 nouveaux cas de dengue dans l’île





Nous publions en intégralité le communiqué de la préfecture.



Bien que l’épidémie reste stabilisée à un niveau modéré, la moitié des communes de l’île reste encore concernée. La circulation de la dengue se maintient à un niveau un peu plus élevé qu’en 2018, à la même période.



En cette fin d’hiver austral, l’épidémie se poursuit, laissant craindre une reprise épidémique au cours de l’été prochain, lorsque les conditions météorologiques seront plus favorables à la prolifération des moustiques.



C’est pourquoi, l’ensemble des acteurs et de la population doit poursuivre leur mobilisation pour lutter et agir contre la dengue.



Situation épidémiologique au 1er octobre 2019 (données de la Cire OI, Santé Publique France)

Le nombre de cas de dengue déclarés se stabilise. Toutefois, 12 communes de l’île sont toujours concernées par une circulation active du virus.



La majorité des cas sont recensés dans le Sud et l’Ouest : les communes de Saint-Paul, Saint- Leu, La Possession et Saint-Louis sont les communes les plus touchées.



La circulation de la dengue à cette période de l’année se maintient à un niveau un peu plus élevé qu’en 2018, à la même période.



Rappel des gestes de prévention pour se protéger contre la dengue



Adoptons les bons gestes Je me protège contre les moustiques

J’élimine l’eau stagnante

