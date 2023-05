Communiqué 14 mai 2023 : Journée des chrétiens d’Orient

Le 14 mai marque la Journée des chrétiens d'Orient Par N.P - Publié le Dimanche 14 Mai 2023 à 10:54

Une journée internationale en communion de prière : Tous les chrétiens orientaux, syriaques, coptes, maronites, grec-melkites, gréco-catholiques roumains et ukrainiens, éthiopiens, érythréens, syro-malankares, syro-malabares, chaldéens, arméniens et latins rassemblés dans la prière. Chaque année depuis 2018, L’Œuvre d’Orient organise la Journée internationale des chrétiens d’Orient le 6ème dimanche de Pâques. Cela nous rappelle l'origine des Églises orientales et l'histoire des premiers chrétiens d'orient. Dont nous sommes les témoins de cette première évangélisation à travers la lecture des Actes des Apôtres chaque dimanche depuis Pâques. Aujourd'hui, ils résistent sur leurs terres pour transmettre cette même foi à leurs enfants, car ils souffrent de la violence de la guerre, de discrimination et de génocide. Ils sont particulièrement vulnérables et contraint de quitter leur pays. À cette occasion, les équipes de L’Œuvre d’Orient travaillent à faire connaître les chrétiens d’Orient auprès du grand public. Le thème de cette Année 2023 est sur la Jeunesse en lien avec le JMJ qui se fera à Lisbonne du 1er au 6 Aoùt. Nous savons que des jeunes réunionnais y participeront. De nombreux événements sont organisés dans tous les diocèses de France y compris le Diocèse de la Réunion et rassemblent des centaines de personnes. Des temps de prières, des conférences, des rencontres, des expositions, ou des concerts animent cette journée afin de faire découvrir l’histoire, le patrimoine, la spiritualité, mais aussi l’actualité et les souffrances des chrétiens d’Orient. À travers ces moments de rencontre et de dialogue, chacun pourra, à son échelle, contribuer à édifier un pont entre Orient et Occident. Les rencontres avec les chrétiens d’Orient vivant en France permettront à chacun d’apprendre à mieux les connaître, dans leurs souffrances mais aussi leurs espérances. Comment y participer ? Comment les aider ? Par la prière : • En priant tout spécialement pour les chrétiens d’Orient ce jour, individuellement ou à l’occasion de la prière universelle à la messe. Une prière universelle pour la jeunesse.* • En organisant une quête avec votre paroisse pour soutenir les chrétiens d’Orient avec cette année la participation du Diocèse de la Réunion, et plus particulièrement en solidarité à l’Ukraine. • La réunion dans quelques églises, a déjà une attache forte au Saint patron du Liban : Saint Charbel. À propos de L’Œuvre d’Orient Œuvre d’Église dirigée par Mgr Pascal Gollnisch, L’Œuvre d’Orient est la plus ancienne association française entièrement dédiée aux chrétiens d’Orient. Elle les accompagne spirituellement depuis près de 170 ans et intervient à leurs côtés dans 23 pays, autour de quatre missions : l’éducation, les soins et l’aide sociale, le domaine culturel et le patrimoine, l’action auprès des communautés religieuses. Elle est membre du Comité de la Charte et bénéficie du label « Don en confiance ». Ce label garantit la totale transparence sur ses financements et la destination de ses fonds. Plus d’informations En savoir plus : www.oeuvre-orient.fr * La prière universelle pour la jeunesse Prière pour la France et pour la paix : « Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, tourne ton visage vers la jeunesse d’Orient et d’Occident. Que les jeunes grandissent en artisans de paix et en germes d’espérance pour leurs pays et pour le monde. Donne à la jeunesse des Églises d’Orient et d’Occident de t’invoquer d’une seule voix comme leur Père, et suscite en elle la soif de communion fraternelle. »