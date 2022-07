14 juillet à St Denis : "Vivre Pour le Meilleur!"

El magnifico! Le feu d’artifice du 14 juillet 2022 à Saint-Denis était sur le thème de la vie, franchement c’était sublime, grandiose sur une chanson de l’emblématique ex star national Johnny Hallyday “Vivre Pour un Meilleur”. Dans ce texte Johnny Hallyday parle aux gens qui cherchent la lumière, debout pour tout donner et les riches ne rien garder c’est le sens même de nos combats à Gauche! Plus de trente mille personnes ont fait le déplacement pour vivre ce beau spectacle, un moment de rêve et de brillance dans les yeux, avec en prime la fermeture du Barachois pour organiser cette belle fête !!!



Un paradoxe tout de même ! Sur le même site se trouvaient nos amis les planteurs en grève pendant deux semaines pour défendre leurs professions contre une puissante multinationale TEREOS, pour sauver la filière agricole, la canne et les milliers d’emplois qui vont avec! Les planteurs auraient aimé avoir le soutien de cette même population afin d’expliquer leurs revendications et les difficiles négociations avec l’industriel du sucre. Les planteurs ont donc décidé d'entamer une action de barrage de route sur le Barachois, devant la Préfecture juste pour se faire entendre auprès de l’État et les industriels concernés. Il est vrai que prendre les usagers en otages n’est pas agréable pour personne mais quand la profession est menacée, la nécessité fait loi pour les manifestants…qui se battent eux, pour un “Monde Meilleur”.



Ainsi les festivités du 14 juillet ont mobilisé la fermeture du Barachois toute une journée pour le défilé militaire et les festivités du soir, normal la fête passe toujours avant les luttes sociales ! Cela rappelle une fable de La Fontaine, “La cigale et la fourmi”.



Bal la pousier si in volkan social



FDGR