Communiqué 14 juillet à St-Denis : Des navettes gratuites pour faciliter l'accès à la fête

La SODIPARC fait le point sur les navettes et parkings mis à disposition des Réunionnais pour la fête du 14 juillet à Saint-Denis : Par N.P - Publié le Vendredi 8 Juillet 2022 à 15:00

Les Réunionnais et Dionysiens reviennent faire la fête après une période de crise. Il est primordial de pouvoir les accompagner et assurer l’accès aux festivités puis le retour vers leurs quartiers de manière sereine. C’est pourquoi, à l’occasion des festivités de la Ville de Saint-Denis pour la Fête Nationale du 14 juillet, la SODIPARC en partenariat avec la Ville de Saint-Denis, met en œuvre un dispositif mobilités d’envergure. Il s’agit de proposer des alternatives de déplacement afin de faciliter l’accès au Centre-Ville.



• CITYBUS by CITALIS : profitez des festivités toute la nuit grâce aux navettes nocturnes



Les usagers pourront profiter du feu d’artifice et des animations podium toute la nuit : les navettes gratuites CITYBUS By CITALIS reviennent, de 21h à 01h00. 12 navettes bus seront mises en circulation afin de ramener les visiteurs vers leur lieu d’habitation ou de stationnement, à l’extérieur du centre-ville. Les navettes bus partiront toutes les heures depuis l’hôtel de ville vers les quartiers de Saint-Denis. Un point de correspondances pour les navettes circulant vers les écarts sera déployé depuis l’arrêt Parc Aquatique.



La SODIPARC déploie également deux nouvelles lignes navettes supplémentaires cette année : il sera possible de réserver un trajet aller-retour depuis Sainte-Marie et Sainte-Suzanne pour vous rendre jusqu’à l’Hôtel de Ville. Ces deux navettes, seront accessibles uniquement en transport à la demande. Informations et réservations au 0262 200 301. Toutes les informations ainsi que les horaires détaillés des navettes sont à retrouver sur citalis.re ou sur la page Facebook CITALIS.



• CITYPARK : pour vous faciliter le stationnement, les parkings restent ouverts



Afin de faciliter le stationnement, 4 parkings CITYPARK resteront ouverts (au tarif en vigueur) : République, SainteAnne, Petit-Marché et Grand-Marché.



Toutes les informations et les conditions d’accès compte tenu des fermetures de rues seront prochainement accessibles sur la page Facebook CITYPARK