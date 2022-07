A la Une . 14 juillet : Un garçon de 7 ans et sa soeur de 24 ans tués à Cholet

L’accident s’est produit vers 23H. Une troisième personne de la famille est hospitalisée Par NP - Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 à 08:40

Les festivités du 14 juillet ont tourné au drame à Cholet dans le Maine-et-Loire. Un accident de tir s’est produit lors du feu d’artifice et a touché un groupe de personnes se situant à une soixantaine de mètres des mises à feu.



Un garçon de 7 ans est décédé ainsi que sa soeur de 24 ans. Une troisième personne a été hospitalisée.



" Est-ce une fusée partie de travers ou qui a explosé en retombant ? C’est arrivé tellement vite, je ne saurais pas dire", s’interroge un témoin.



Selon le maire de Cholet, la sécurité présente aurait "conseillé aux personnes de s’éloigner" de la mise à feu des artifices. "C’est un drame épouvantable", a-t-il déclaré à la presse nationale.



Une enquête pour homicide involontaire est ouverte et confiée à la Sureté départementale.

