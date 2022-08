Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL 14 cas de dengue signalés à La Réunion Dans leur dernier bilan chiffré, la Préfecture de La Réunion et l’ARS ont communiqué 14 cas de dengue enregistrés pour la période allant du 25 juillet au 7 août (contre 19 la période précédente). Depuis quelques semaines, le nombre de cas et de passages aux urgences pour dengue est en baisse.



Afin d’éviter une reprise de l’épidémie à l’arrivée de l’été prochain, les Réunionnais sont encouragés à profiter de l’hiver austral pour éviter l’installation de gîtes à moustiques dans leurs cours et jardins. Depuis la semaine dernière, une campagne digitale « Profitons de l’hiver : des astuces pour une maison sans moustiques » est lancée pour sensibiliser la population aux bons gestes : entretien des gouttières, suppression des déchets/encombrants, entretien des citernes ou collecteurs d’eau, des piscines gonflables… Situation de la dengue à La Réunion au 17 août 2022

(données Cellule Santé Publique France Réunion, ARS) DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022 1 169 cas confirmés

173 passages aux urgences

58 hospitalisations Sur la période concernée, les cas sont répartis sur 7 communes comme suit : Sud (7 cas) : Saint-Pierre, Saint-Joseph, Petite Ile

Ouest (7 cas) : La Possession, Saint-Paul, Saint-Leu, Le Port Par ailleurs, aucun regroupement de cas n’a été identifié sur la période. Campagne « Des astuces pour une maison sans moustiques » Afin de réduire les risques d’une reprise épidémique de la dengue à la fin de l’hiver, l’ARS La Réunion et la préfecture lancent une campagne de communication digitale « Profitons de l’hiver : des astuces pour une maison sans moustiques ».

