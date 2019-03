La grande Une 14 caméras de vidéo-surveillance supplémentaires à Saint-Denis Le chef-lieu était déjà doté de 32 caméras de surveillance, principalement réparties sur le centre-ville. L’année dernière elles ont permis de révéler 2000 faits, preuve de leur efficacité selon la commune. La mairie Saint-Denis a donc choisi d’étendre la zone surveillée vers l’est de la ville avec 14 nouvelles caméras, installées en début d’année.

Si vous vous baladez dans le Carré cathédrale, le skate-park, ou encore dans le Coeur vert familial à Saint-Denis, souriez, vous êtes filmé ! Ces lieux très fréquentés par les Dionysiens font désormais partie de la zone surveillée par le CSVU (centre de surveillance vidéo urbaine).



Car en début d’année, la ville de Saint-Denis a ajouté 14 caméras aux 32 déjà installées depuis 2012, principalement dans le centre-ville. "La vidéo-surveillance urbaine a démontré son efficacité : en 2018 ce sont 2000 faits qui ont été révélés et ont permis notamment 72 interventions des secours", explique le maire de Saint-Denis, Gilbert Annette.

C’est pourquoi la commune a choisi d’étendre cette surveillance notamment vers les quartiers de Sainte-Clotilde et du Chaudron, à l’est de la ville, où des faits de délinquance plus importants sont toujours enregistrés par la police nationale.



La pousse et les rodéos sauvages sont également dans le collimateur des nouvelles caméras, que ce soit sur la rue Léopold Rambaud ou dans la rue Roger Payet au Chaudron. "Il faut savoir que les zones vidéo-surveillées restent globalement moins criminogènes que les autres", affirme Nalini Veloupoulé Merlo, déléguée à la sécurité de la ville.



Les caméras fonctionnent 24 heures sur 24. Six agents de surveillance se relaient devant les écrans pour observer ce qu’il se passe, selon une nomenclature de 56 faits à surveiller, qui va de la personne en détresse au phénomène de bande, jusqu’à l’errance animale, ou encore des comportements imprudents, vols etc.

"En fonction des faits, on déclenche les services adéquats comme les services techniques, les secours ou les forces de l’ordre", explique Philippe Vitry, brigadier-chef principal de la police municipale, et responsable opérationnel de la vidéo-surveillance. "On porte aussi une grande attention aux personnes vulnérables : les personnes âgées qui circulent seules, les personnes à mobilité réduite ou encore les enfants", ajoute t-il.



En plus d’un effet dissuasif, l’objectif de ces caméras est de permettre une intervention préventive, avant qu’un délit soit commis. "On fait de la protection, car il est préférable d’agir avant. Lorsqu’on envoie une patrouille de police, c’est d’abord à titre préventif", explique le responsable.



L’année dernière, les vidéos ont également servi à la justice dans le cadre d’enquêtes ou de poursuites judiciaires. Les images sont conservées pendant 15 jours après leur enregistrement. Charlotte Molina Lu 644 fois