14 Juillet à Saint-Leu : succès populaire pour le retour de la Fête Nationale

Il y avait foule ce jeudi 14 Juillet à Saint-Leu. Et pour cause, la Municipalité a renoué cette année avec les traditions républicaines qui marquent la Fête Nationale.

Les deux années de crise sanitaire avaient privé le public de tout rassemblement. Les Saint-Leusiens avaient donc à cœur de retrouver les festivités traditionnelles du 14 Juillet.

La journée de célébration a débuté à 16h avec la cérémonie protocolaire au Monument aux morts. Dans son discours officiel, le Maire a rappelé le sens de la Fête Nationale : « Comme nous l’avons à chaque fois fait, c’est notre devoir d’être unis et de porter fièrement nos valeurs républicaines qui sont mises en avant aujourd’hui partout en France. »

Le Maire, Bruno Domen, le député de la 7ème circonscription, Perceval Gaillard, le Président des Anciens Combattants, les représentants de la Gendarmerie, des Sapeurs-pompiers de Saint-Leu, des FAZSOI, de la Police Municipale ont déposé une gerbe devant le Monument aux Morts. Ils ont ensuite salué les anciens combattants, les policiers municipaux, les sapeurs-pompiers et les élus présents.



Un défilé haut en couleurs La cérémonie protocolaire a ensuite laissé place au défilé des sapeurs-pompiers, de la Police Municipale et des associations de la commune. Les véhicules de secours ont été présentés au public, venu en nombre assister à ce moment républicain et populaire sous les filaos. Parées des couleurs du drapeau français, plus de 50 associations ont fièrement défilé devant les officiels. Football, karaté, éducation populaire, environnement, solidarité, danse indienne : la richesse du tissu associatif saint-leusien s’est révélée lors de ce temps festif et plein d’enthousiasme.



Feu d’artifice grandiose et liesse populaire sur le parvis Le soir venu, le feu d’artifice a réuni des milliers de personnes sur le front de mer. De l’avis général, le spectacle pyrotechnique sur le thème des éléments de la nature, a émerveillé petits et grands. Cette journée de Fête Nationale s’est clôturée dans la liesse avec un bal populaire mémorable, sur le parvis de l’Hôtel de Ville.









