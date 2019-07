La grande Une 14 Juillet : "Un symbole de citoyenneté qu’il faut se réapproprier" Ils se décrivent comme « la suite du mouvement des gilets jaunes, » et se sont rencontré au coeur du mouvement . Ce comité citoyen organise un défilé à l’occasion de la fête nationale dimanche prochain. Une façon de se réapproprier cette date symbolique, où le peuple Français revendiquait déjà une plus grande justice sociale. L’occasion pour tous de réfléchir aux avancées apportées par la révolution française, telle que la déclaration des droits de l’homme ou la devise de la République.

"Le rêve, ce serait que dans toutes les écoles, avant le défilé, on parle du 14 juillet 1789, et de la déclaration des droits de l’homme. Pour amener les gens à réfléchir et à s’approprier le concept de citoyenneté." explique Darma Seethanen, du Comité Citoyen.



Aux côtés de Didier Bourse et Clarisse Lauret, il organise le premier défilé citoyen à l’occasion de la fête nationale ce dimanche. "Parce que le 14 juillet ce n’est pas que passer les troupes en revue" expliquent-ils.



"Une foule qui manifeste contre la vie chère, ça ne vous rappelle rien ?" demande Darma, qui revient sur l’histoire de la prise de la Bastille, et du contexte socio-économique de la révolution. C’est suite à ce mouvement social sans précédent que naît l’idée de citoyenneté : une idée que le comité souhaite voir célébré à l’occasion du 14 juillet : "Ce concept est notre héritage à tous, il faut l’entretenir".



"D’autant que de nombreux gilets jaunes, et beaucoup de citoyens de manière générale, considèrent aujourd’hui que notre démocratie est en danger" précise Didier Bourse. "Le 14 juillet est une date à ne pas louper !"



Le rendez-vous est donné à 8h30 au jardin de l’Etat, pour descendre ensuite jusqu’au monument au morts pour un dépôt de gerbe "en hommage aux révolutionnaires de 1789 et aux esclaves rebelles de La Réunion".



"Nous appelons les gens de gauche, de droite, du centre, religieux, athées, de tous les horizons à rejoindre la marche, puisque grâce à la démocratie, ils ont tous le droit de s’exprimer" ajoute Darma. "L’occasion de montrer à ceux qui se sont tournés vers le Rassemblement National par colère, qu’il y a d’autres moyens de faire société". Charlotte Molina Lu 297 fois





Dans la même rubrique : < > 📷 Du zamal en vente libre dans des stations-service