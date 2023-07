Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu 14 Juillet : Saint-Leu a célébré la Fête Nationale !





Après le dépôt de gerbes au Monument aux morts avec le Maire, le Président des Anciens Combattants et les officiels, le défilé a rendu hommage au travail des pompiers, des gendarmes et des policiers municipaux qui ont défilé dans leurs véhicules d’intervention. Les associations de la commune ont également bravé la pluie pour célébrer les valeurs républicaines lors d’un défilé citoyen enthousiaste. Le Maire, Bruno Domen, a chaleureusement remercié tous les courageux participants.



En soirée, le feu d’artifice a illuminé le ciel de Saint-Leu, avant de laisser place au bal populaire sous le Parc du 20 décembre. Même si le beau temps n’était pas au rendez-vous, la ferveur républicaine était bel et bien présente lors de la cérémonie et du défilé du 14 Juillet à Saint-Leu.Après le dépôt de gerbes au Monument aux morts avec le Maire, le Président des Anciens Combattants et les officiels, le défilé a rendu hommage au travail des pompiers, des gendarmes et des policiers municipaux qui ont défilé dans leurs véhicules d’intervention. Les associations de la commune ont également bravé la pluie pour célébrer les valeurs républicaines lors d’un défilé citoyen enthousiaste. Le Maire, Bruno Domen, a chaleureusement remercié tous les courageux participants.En soirée, le feu d’artifice a illuminé le ciel de Saint-Leu, avant de laisser place au bal populaire sous le Parc du 20 décembre.





Dans la même rubrique : < > Découvrez le programme du 14 Juillet à Saint-Leu Les époux Payet fêtent leurs noces de diamant