A la Une . 14 Juillet : Quelles communes organisent des feux d’artifice ?

Difficile de concevoir les festivités du 14 juillet sans feu d’artifice. La plupart des communes de l’île cette année ont prévu pour cette fête républicaine un spectacle en son et lumière. Voici le programme : Par NP - Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 à 06:47

Saint-Joseph : Jeudi, le feu d’artifice résonnera à la Caverne des hirondelles à 20h et sera suivi d’un concert



Sainte-Rose : Jeudi sur la place des Laves, de grands concerts se joueront à 17h avant un feu d’artifice à 23H



Saint-Benoit : Jeudi à 20h30 sur la place du Front de mer, le feu d’artifice se tiendra avant le concert de T-Matt et DJ Phil



Le Tampon : Jeudi à 19h, le feu d’artifice se déroulera après un concert sur le parvis de la mairie



Saint-Paul : Le grand feu d’artifice se tiendra jeudi dès 20h sur la place du Débarcadère



Saint-Denis : L’incontournable feu d’artifice se fera à jeudi à 20h sur le Barachois



Saint-Leu : Jeudi à 19h30 se tiendra le traditionnel feu d'artifice lancé depuis le port, suivi du bal populaire sur le parvis de la Mairie.



Cilaos : À partir de 18h à la mare à jonc, concert, association de danse et feu d’artifices à 21 H