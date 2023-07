A la Une . 14-Juillet : Des communes reportent les festivités

À cause des conditions météorologiques dégradées, certaines communes prennent la décision de ne pas organiser les feux d'artifice, défilés et concert à plus tard : Par NP - Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 à 10:00

Saint-Louis



La Ville de Saint-Louis a le regret de vous informer que les mauvaises conditions météorologiques nous contraignent à revoir le programme de nos festivités de ces 14 et 16 juillet à Saint-Louis et à la Rivière.



Pour des raisons de sécurité, il nous est impossible de maintenir le défilé, les concerts & feux d’artifice.

Seul le dépôt de gerbe sera effectué.



Les festivités sont donc reportées au samedi 22 et dimanche 23 juillet prochain.

Saint-Joseph



Nous vous informons, qu'en raison des mauvaises conditions météorologiques et pour la sécurité de tous, le défilé patriotique prévu ce jour est annulé.



La cérémonie commémorative au Monument aux Morts est quant à elle maintenue.



Nous vous remercions de votre compréhension.



Bonne Fête Nationale à toutes et tous !!

Les Avirons



Suite aux conditions climatiques détériorées actuelles et pour des raisons de sécurité liées aux installations électriques et sonores, le Maire des Avirons vous informe de l'annulation de la cérémonie du 14 juillet ainsi que le feu d'artifice. L'ensemble de cette programmation est reportée au dimanche 16 juillet, et ce sous réserve, de l'amélioration du temps.



L'Etang-Salé



Compte tenu des conditions météorologiques particulièrement dégradées sur le Sud-Ouest de l’Ile depuis la nuit dernière, tant pour des raisons évidentes de sécurité que dans le souci d’assurer un spectacle de qualité, les festivités du 14 juillet, et le feu d’artifice prévus ce soir au complexe du Centenaire sont reportés à une date ultérieure, dès retour à une météo plus clémente.