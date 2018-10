Société 14-18: De la terre de La Réunion prête à rejoindre Verdun Nombre de personnalités publiques et politiques étaient présentes lors de cette cérémonie de la remise de terre qui s'est déroulée en cette matinée du 13 octobre dans le Jardin de la Liberté à Saint-Paul.

C'est sous un ciel bleu immaculé et sous un soleil éclatant que la terre des communes de l'île a été versée dans l'urne par les autorités présentes.



Accompagnés d'un enfant du Conseil Communal des Jeunes et des Enfants (CCEJ) de Saint-Paul, de Joseph Sinimalé, mairie de Saint-Paul, d'Olivier Tainturier, sous-préfet de Saint-Paul, de Didier Robert, président de La Région, Nassimah Dindar et Viviane Mallet, sénatrices mais aussi des représentants des communes de l'îles, présidents d'association d'Anciens Combattants, de Jacques Dubois du Souvenir Français, des adjoints et conseillers municipaux de Saint-Paul ont déposé une poignée de terre dans l'urne qui sera insérée au cœur de la stèle implantée à Douaumont à proximité de l'ossuaire mondialement connu sur le champ de bataille de Verdun. De l'Etang-Salé en passant par Saint-Louis, Sainte-Suzanne et Saint-Benoit, la terre des 24 communes rejoindra la stèle de Douaumont, une stèle jumelle à celle qui a été inaugurée en novembre dernier dans l'actuel Jardin de La Liberté.



Un moment solennel



Retour dans le passé. En plein cœur de la Grande Guerre. Deux lettres de Poilus sont lues par des enfants avant la Sonnerie aux Morts. Après avoir observé une minute de silence, la Marseillaise a résonné dans le Jardin de la Liberté qui trouve là tout son sens. Une version bien particulière et hautement symbolique puisque la version diffusée datait de la Première Guerre Mondiale. Les paroles étant sensiblement différentes de l'hymne national actuel.



Le public, qui n'avait pas pu déjà déposer sa terre du 2 au 12 octobre à l'accueil de la mairie centrale de Saint-Paul, a profité de ce dernier jour pour accomplir cet acte émouvant.



Certaines personnes sont venues de toute l'île pour verser un peu de leur histoire dans cette urne, façonnée pour cette occasion très spéciale. Un projet fortement symbolique soutenu par le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé. Avant de déposer de la terre dans l'urne, il a tenu à "rendre un hommage encore plus vibrant que les années précédentes, aux combattants réunionnais de cette Première Guerre Mondiale et plus spécifiquement aux morts et disparus réunionnais lors de la bataille de Verdun."



Une stèle à Douaumont pour les combattants réunionnais



Le jour du centenaire de l'Armistice et de la Victoire, la terre de La Réunion rejoindra Douaumont et sera implantée au cœur d'une stèle sur le champ de bataille de Verdun.



"Ce sera le premier monument élevé en métropole depuis cent ans commémorant les combattants des départements d’Outre-mer en général et rendant un hommage national aux combattants Réunionnais de 14/18 en particulier. C’est une première dans l’histoire des commémorations en France. C’est également une première d’avoir deux monuments identiques sur deux lieux différents: l’un en métropole, l’autre en Outre-mer, à ce titre cette commémoration est historique et novatrice", précise Benoît Forestier, ancien combattant OPEX et délégué général adjoint du Souvenir Français à La Réunion.



À La Réunion, 14 500 hommes furent appelés sous les drapeaux. 1 350 ne revirent jamais leur île, parmi eux 55 sont morts pour la France à Verdun.





N.P Lu 443 fois





Dans la même rubrique : < > Les marmailles de 1000 Sourires au Golf du Bassin Bleu Vendredi, c'est soirée Pyjama au Ciné Palmes!