13ème édition du Festival KOMIDI Le Conseiller régional, Wilfrid BERTILE, a participé ce samedi 13 novembre à la conférence de presse du lancement du Festival KOMIDI. A la Médiathèque du Sud Sauvage, étaient présents, Patrick LEBRETON, Maire de Saint-Joseph, Inelda LEVENEUR-BAUSSILLON, Conseillère Départementale. Patricia ARNOUD, Adjointe à la Mairie de Petite-Ile, Sandrine AHO-NIENNE, Adjointe à la Mairie de Saint-Pierre, Xavier JOSEPH, Directeur Général Zeop, Nathalie THIAW-KINE, Présidente du Fonds Réunion des Talents et Philippe GUIRADO, Président de l'association KOMIDI.





Depuis 2008, le festival KOMIDI a un double objectif : rendre la culture accessible à tous en proposant des petits tarifs et permettre aux élèves de découvrir l’art du théâtre.



La programmation est à découvrir sur le



La Région Réunion soutient le festival KOMIDI depuis 2011.



Pour Wilfrid BERTILE, ce festival est important « parce qu’il s’articule autour de deux axes qui nous sont chers : l’éducation et la démocratisation du spectacle vivant. L’objectif, ici, est de permettre par le théâtre, d’offrir aux élèves une occasion de se cultiver, de découvrir de grandes œuvres et de grands textes tout en y prenant du plaisir.

