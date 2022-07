A la Une . 139 infractions relevées ce week-end par les gendarmes et 23 permis retirés

Hier à Sainte-Marie, 16 infractions ont été constatées en trois heures. Publié le Lundi 11 Juillet 2022

Au cours de ce week-end, 17 services de lutte contre l'insécurité routière, ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, ont été réalisés par les motocyclistes de l’E.D.S.R, appuyés les gendarmes de la compagnie de St-Benoît et des militaires de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie, sur les grands axes routiers de l'île.



Dimanche, de 14 heures à 18 heures, les motocyclistes de l’EDSR et de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie ont contrôlé en particulier des deux-roues motorisés. 39 infractions ont été constatées dont 5 alcoolémies, une conduite sous l’emprise de stupéfiants, 13 excès de vitesse hors agglomération, un défaut d’assurance et 19 infractions concernant les équipements des deux -roues ou des pilotes.



Durant la même période, les militaires de la BTA St-Marie renforcée par les policiers municipaux de Ste-Marie ont procédé à un contrôle de la vitesse sur la RN2. En 3 heures de contrôle, 16 infractions ont été relevées dont une alcoolémie, une conduite sous l'emprise de stupéfiants, 10 excès de vitesse et un usage de stupéfiant.



139 infractions ont été relevées au total ce week-end pour lesquelles 23 permis de conduire ont été retirés. Parmi les infractions, les gendarmes ont constatés 17 alcoolémies positives, 9 conduites sous stupéfiants ou encore 38 excès de vitesse.