130 exposants réunis au salon Fait main à l’Éperon

L’association Arts et traditions organise en partenariat avec la Ville de Saint-Paul le 91ème Fait main au village artisanal de l’Éperon les samedi 8 et dimanche 9 août 2020. Rendez-vous de 9h30 à 19 heures ce week-end. (Photo d’illustration)



Le public pourra découvrir le travail de 130 artisans locaux. Il s’agit d’un marché 100% local.



Avec des produits transformés (confitures, achards, piments, gâteaux péi, foie gras, miel…), des créations de bijoux, de la décoration, de l’aménagement, des artistes peintres, des céramistes, des métiers du tressage, de la couture et du jardin…



Vous pourrez vous restaurer sur place. L’entrée est gratuite à ce salon d’artisanat d’art traditionnel et contemporain et des produits gastronomiques.



Cet événement vise à soutenir l’activité économique du monde artisanal. Objectif : favoriser l’achat de proximité. Nous vous recommandons fortement de porter un masque.



Restez prudents ! Respectez les gestes barrières et la distanciation sociale. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition du public. Les attroupements de 10 personnes et plus seront interdits précise l’association Arts et traditions.