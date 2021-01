13 permis retirés par les gendarmes ce week-end

Durant la nuit de samedi à dimanche, les motocyclistes de la gendarmerie ont orienté leur contrôle sur les conduites addictives à Saint-Louis. Un automobiliste a été contrôlé positif à l'alcool. L'éthylomètre a révélé un taux de 1,51 mg d'alcool. Sa voiture a été placée en fourrière et son permis retiré sur le champ. Au cours de ce service, 5 autres conduites sous emprise de l'alcool dont 2 délictuelles et 3 conduites sous emprise de produits stupéfiants ont été constatées. S'ajoutent 1 défaut d'assurance et 1 pneumatique lisse.



Dimanche après-midi, les motocyclistes à Saint-Joseph, ont été relevées 8 infractions parmi lesquelles 5 conduites sous emprise de l'alcool. Un automobiliste, contrôlé avec un taux d'alcool de 0.94 mg, a été placé en garde à vue. Il conduisait malgré l'annulation de son permis et sa voiture n'était pas assurée, elle a été placée en fourrière.



Dans leur secteur 172 infractions ont été relevées par les militaires.



De leur côté, les policiers ont procédé à 15 opérations de sécurisation du réseau routier. 123 infractions dont 11 délits ont été constatées.