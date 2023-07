13 permis de conduire retenus par les gendarmes ce weekend

Parmi les faits particuliers, les motocyclistes de la brigade motorisée de la Rivière St Louis ont procédé à une opération de contrôle des conduites addictives entre 3h et 8h dans le secteur de Saint-Gilles-Les-Bains. Au cours de ce contrôle, 11 infractions ont été constatées pour alcoolémie, 1 usage de stupéfiants et un refus d'obtempérer non intercepté mais en cours d'identification.





Le bilan complet :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 21

NOMBRE D INFRACTIONS : 181

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 13

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 15

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 03

NOMBRE D’IMMOBILISATION / FOURRIÈRE : 37 dont 08 Fourrières.

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 06

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 02

NOMBRE DE VITESSES : 83 dont 18 avec interception.

NOMBRE DE NON-RESPECT DE PRIORITÉ : 08

NOMBRE DE NON-RESPECT RÈGLES CIRCULATION :

NOMBRE DE NON-PORT CEINTURE : 05

NOMBRE DE NON-PORT DE CASQUES / GANTS : 05

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 09

NOMBRE DE NON-RESPECT REGLES DE CIRCULATION : 01

NOMBRE DE VITRES TEINTÉES : 02

NOMBRE de NUISANCES SONORES : 15

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 11

NOMBRE DE PLAQUE NON-CONFORME : 02

NOMBRE PNEUMATIQUE LISSE : 05

NOMBRE DE NON-MUTATION DE CARTE GRISE : 02

NOMBRE DE STATIONNEMENTS : 03

NOMBRE REFUS D OBTEMPÉRER : 01

NOMBRE USAGE DE STUPÉFIANTS : 01