<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul 13 nouveaux cas de dengue dont 9 à Saint-Paul





Il s’agit de chiffres communiqués par la préfecture de La Réunion ce mardi 4 septembre dans un communiqué. La commune saint-pauloise multiplie ses actions avant le début de l’été. Une opération Vide Fond de Cour se tiendra ce jeudi 6 septembre dans les quartiers de Bois de Nèfles Ruisseau et Bois de Nèfles Centre.



Une action co-organisée par la collectivité saint-pauloise, l’Agence régionale de Santé-Océan Indien (ARS-OI) et le Territoire de la Côte Ouest (TCO). Objectif : éliminer les gîtes larvaires, démoustiquer et débarrasser des cours des saint-paulois les encombrants, vecteurs de la maladie.



Un autre Vide Fond de Cour se déroulait le lundi 3 septembre dans les secteurs de Mon Repos et de Hangar. Une



Une nécessité en raison des 6 538 cas de dengue confirmés depuis le début de l’année 2018 dont 138 conduisaient à une hospitalisation. On comptabilise également 441 passages aux urgences à cause de l’épidémie et 3 décès dont 2 considérés après des investigations comme directement liés à la dengue.



Situation épidémiologique au 4 septembre 2018



(données de la Cire OI, Santé Publique France)



Du 20 au 26 août (données de la semaine dernière en cours de consolidation), 13 cas de dengue ont été diagnostiqués et sont répartis dans les zones suivantes :



Dans l’ouest : Saint-Paul, Bois de Nèfles (4 cas), Saint-Paul, Gare routière et l’Étang (3 cas), Le Guillaume (1 cas), Saint-Gilles-les-Hauts (1 cas), La Possession (2 cas), Saint-Leu (1 cas)



À Sainte-Marie (1 cas)



Depuis le début de l’année, on estime à plus de 21 000 le nombre de personnes ayant consulté leur médecin traitant pour des symptômes évoquant la dengue. Nous publions ci-dessous le reste du communiqué de la préfecture.



6 538 cas de dengue confirmés depuis le début de l’année



Alors que la fin de l’hiver austral approche, les autorités se mobilisent pour prévenir l’apparition de nouveaux cas et limiter le risque de reprise épidémique au retour de l’été, notamment au travers de nombreuses actions de sensibilisation organisées dans les zones concernées (opérations « vide fonds de cours », interventions dans les quartiers, sur les marchés forains…).



De plus, afin de protéger les populations les plus vulnérables, le service de lutte anti-vectorielle de l’ARS-OI procède actuellement à la distribution de répulsifs lors de ses interventions dans les zones de circulation de la dengue. Les répulsifs, un moyen incontournable pour lutter contre la dengue.



Le recours aux produits répulsifs est le moyen le plus efficace pour lutter contre la propagation de la dengue. Pour autant, dans la pratique, ces produits ne sont pas véritablement ancrés dans les habitudes réunionnaises et leur utilisation reste insuffisante.



Recommandations à la population



Les répulsifs cutanés sont composés d’une substance active qui éloigne les moustiques sans les tuer. Ils sont à appliquer sur toutes les parties du corps non couvertes, pendant les périodes de la journée où le risque de se faire piquer par des moustiques est le plus important (lors d’activités en extérieur, surtout le matin et le soir).



La durée de la protection varie de 4 à 8 heures. Des produits spécifiques sont réservés pour l’enfant et la femme enceinte. L’ARS-OI a publié des recommandations pour l’utilisation des répulsifs sur son



Distribution de répulsifs aux personnes vulnérables



Depuis la semaine dernière, les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS-OI distribuent des produits répulsifs aux personnes les plus fragiles, lors de leurs interventions en porte-à-porte dans les zones de circulation du virus. Une notice d’utilisation des répulsifs leur est remise à cette occasion.



Sont concernés : Les personnes présentant les signes de la maladie au moment de la visite,

les enfants de 6 mois à 6 ans,

les femmes enceintes,

les personnes âgées de plus de 75 ans. Les mesures qui protègent les répulsifs cutanés ;

les vêtements imprégnés par spray ou trempage dans une solution insecticide (perméthrine) ;

les moustiquaires sur les berceaux et les poussettes des jeunes enfants ;

en mesure d’appoint : les diffuseurs électriques, les raquettes électriques… Les mesures qui protègent moins la pulvérisation dans la maison de « bombes » insecticides (disponibles dans le commerce) ;

la climatisation, la ventilation ;

l’utilisation de serpentin fumigène (à réserver exclusivement en extérieur). Les mesures qui ne protègent pas les bracelets anti-insectes ;

les huiles essentielles dont la durée d’efficacité, généralement inférieure à 20 minutes, est insuffisante ;

les appareils sonores à ultrasons, la vitamine B1, l’homéopathie…

les rubans, papiers et autocollants gluants sans insecticide…

Les opérations de démoustication de nuit En complément des interventions de lutte anti-vectorielle en porte-à-porte autour des cas de dengue signalés, les opérations de démoustication de nuit se poursuivent dans les zones toujours actives de circulation du virus. Ces opérations de traitement sont programmées dans les 5 communes de l’île actuellement les plus touchées (La Possession, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Louis, Le Port). Les habitants des zones concernées sont informés avant le passage du traitement par un avis de démoustication distribué dans leur boîte aux lettres avec les recommandations à suivre avant et après le traitement.

Consultez les calendriers de passage sur le site de



La campagne de communication se poursuit



Cette semaine, les actions sont concentrées sur les réseaux sociaux. Cette semaine, le visuel met avant les actions du service de Lutte anti-vectorielle de l’ARS-OI, mobilisés au quotidien sur le terrain : information en continu sur l’épidémie (relai des actions sur le terrain, des messages de prévention, etc.)

Campagne d’affichage « Ne laissons pas la dengue passer l’hiver ». L’ensemble des informations liées à l’épidémie de dengue sont quotidiennement mises à jour sur le site internet de La fin de l’hiver austral se profile mais l’épidémie se maintient. Avec 13 nouveaux cas de dengue diagnostiqués dans l’île du 20 au 26 août derniers dont 9 dans la Ville saint-pauloise. 4 recensés dans la zone de Saint-Paul et Bois de Nèfles. 3 autres à Saint-Paul, la Gare routière et l’Étang, 1 au Guillaume et 1 à Saint-Gilles-les-Hauts. (Photo d’archives)Il s’agit de chiffres communiqués par la préfecture de La Réunion ce mardi 4 septembre dans un communiqué. La commune saint-pauloise multiplie ses actions avant le début de l’été. Une opération Vide Fond de Cour se tiendra ce jeudi 6 septembre dans les quartiers de Bois de Nèfles Ruisseau et Bois de Nèfles Centre.Une action co-organisée par la collectivité saint-pauloise, l’Agence régionale de Santé-Océan Indien (ARS-OI) et le Territoire de la Côte Ouest (TCO). Objectif : éliminer les gîtes larvaires, démoustiquer et débarrasser des cours des saint-paulois les encombrants, vecteurs de la maladie.Un autre Vide Fond de Cour se déroulait le lundi 3 septembre dans les secteurs de Mon Repos et de Hangar. Une opération de sensibilisation se tenait également au marché forain de Saint-Paul le 24 août dernier.Une nécessité en raison des 6 538 cas de dengue confirmés depuis le début de l’année 2018 dont 138 conduisaient à une hospitalisation. On comptabilise également 441 passages aux urgences à cause de l’épidémie et 3 décès dont 2 considérés après des investigations comme directement liés à la dengue.(données de la Cire OI, Santé Publique France)Du 20 au 26 août (données de la semaine dernière en cours de consolidation), 13 cas de dengue ont été diagnostiqués et sont répartis dans les zones suivantes :Dans l’ouest : Saint-Paul, Bois de Nèfles (4 cas), Saint-Paul, Gare routière et l’Étang (3 cas), Le Guillaume (1 cas), Saint-Gilles-les-Hauts (1 cas), La Possession (2 cas), Saint-Leu (1 cas)À Sainte-Marie (1 cas)Depuis le début de l’année, on estime à plus de 21 000 le nombre de personnes ayant consulté leur médecin traitant pour des symptômes évoquant la dengue. Nous publions ci-dessous le reste du communiqué de la préfecture.Alors que la fin de l’hiver austral approche, les autorités se mobilisent pour prévenir l’apparition de nouveaux cas et limiter le risque de reprise épidémique au retour de l’été, notamment au travers de nombreuses actions de sensibilisation organisées dans les zones concernées (opérations « vide fonds de cours », interventions dans les quartiers, sur les marchés forains…).De plus, afin de protéger les populations les plus vulnérables, le service de lutte anti-vectorielle de l’ARS-OI procède actuellement à la distribution de répulsifs lors de ses interventions dans les zones de circulation de la dengue. Les répulsifs, un moyen incontournable pour lutter contre la dengue.Le recours aux produits répulsifs est le moyen le plus efficace pour lutter contre la propagation de la dengue. Pour autant, dans la pratique, ces produits ne sont pas véritablement ancrés dans les habitudes réunionnaises et leur utilisation reste insuffisante.Les répulsifs cutanés sont composés d’une substance active qui éloigne les moustiques sans les tuer. Ils sont à appliquer sur toutes les parties du corps non couvertes, pendant les périodes de la journée où le risque de se faire piquer par des moustiques est le plus important (lors d’activités en extérieur, surtout le matin et le soir).La durée de la protection varie de 4 à 8 heures. Des produits spécifiques sont réservés pour l’enfant et la femme enceinte. L’ARS-OI a publié des recommandations pour l’utilisation des répulsifs sur son site . Pour plus de précisions, n’hésitez pas également à consulter votre pharmacien.Depuis la semaine dernière, les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS-OI distribuent des produits répulsifs aux personnes les plus fragiles, lors de leurs interventions en porte-à-porte dans les zones de circulation du virus. Une notice d’utilisation des répulsifs leur est remise à cette occasion.Sont concernés :En complément des interventions de lutte anti-vectorielle en porte-à-porte autour des cas de dengue signalés, les opérations de démoustication de nuit se poursuivent dans les zones toujours actives de circulation du virus. Ces opérations de traitement sont programmées dans les 5 communes de l’île actuellement les plus touchées (La Possession, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Louis, Le Port). Les habitants des zones concernées sont informés avant le passage du traitement par un avis de démoustication distribué dans leur boîte aux lettres avec les recommandations à suivre avant et après le traitement.Consultez les calendriers de passage sur le site de l’ARS. Cette semaine, les actions sont concentrées sur les réseaux sociaux. Cette semaine, le visuel met avant les actions du service de Lutte anti-vectorielle de l’ARS-OI, mobilisés au quotidien sur le terrain :L’ensemble des informations liées à l’épidémie de dengue sont quotidiennement mises à jour sur le site internet de l’ARS Océan Indien, ainsi que sur les réseaux sociaux : la page Facebook Ensemble contre les moustiques et le compte Twitter des services services de l’Etat à La Réunion. Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > La Pêche à l’Etang Saint-Paul, c’est possible mais… Gilles Savary visite la gare routière de Saint-Paul