La grande Une 13 nouveaux cas autochtones Covid-19 à La Réunion ce vendredi

La préfecture et l'ARS l'ont annoncé cet après-midi lors de leur point presse. La Réunion compte 776 cas de coronavirus en ce 14 août, soit 22 cas supplémentaires par rapport à jeudi. Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 14 Août 2020 à 20:19 | Lu 2938 fois

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 22 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce vendredi 14 août à 15h00.



Au total 776 cas ont été diagnostiqués sur le territoire depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020, dont 60 évacuations sanitaires ont par ailleurs été faites au titre de la solidarité régionale depuis cette date.



Parmi les nouveaux cas :



· 2 cas sont importés, suite à une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale ;



· 13 cas sont autochtones avec ou sans lien avec des cas connus ;



· 3 cas sont autochtones, en lien avec le cluster annoncé le 11/08 ;



· 4 cas sont en cours d’investigation.



Les 8 cas qui étaient en cours d’investigation hier sont classés autochtones dont 4 en lien avec le cluster annoncé le 11/08.



Le cluster annoncé mardi 11 août comptabilise à ce jour un nombre total de 34 cas.



Suite aux investigations menées par l’Assurance Maladie, Santé Publique France et l’ARS, deux chaines de transmissions familiales composées de 5 cas positifs chacune ont été identifiées à Saint-André et sont en cours d’analyse.



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 14 août 2020



772 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 65% sont des cas importés.



• Bilan des cas investigués :









Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité