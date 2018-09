13 candidats s’affrontent ce dimanche dans la 7ème circonscription

Les électeurs de la septième circonscription de La Réunion sont convoqués ce dimanche 23 septembre 2018 pour l’élection de leur député à l’Assemblée nationale.



Une convocation des citoyens dans les bureaux de vote qui est inattendue et qui résulte de la démission d’office du député Thierry Robert prononcée par le Conseil constitutionnel le vendredi 6 juillet dernier.



Les 111.889 électeurs sont appelés dans leur bureau de vote dès 8H en vue de pourvoir au siège vacant de cette circonscription. Le scrutin sera clos à 18 heures.



Le second tour de scrutin aura lieu le 30 septembre 2018 s’il y a lieu d’y procéder.



Le choix des habitants de l’ouest et du sud pourra se porter sur l’un des 13 candidats enregistrés au 31 août dernier en préfecture (dans l'ordre du tirage au sort de l'affichage légal) :



-Perceval Gaillard (France insoumise)

-Ulrich Quinot (sans étiquette)

-Michelle Martin-Graja (Rassemblement national)

-Aurélien Centon (sans étiquette)

-Jean-Luc Poudroux (divers droite)

-Mathieu Hoarau (sans étiquette)

-Emmanuel Séraphin (PLR)

-Pierrick Robert (LPA)

-Gilles Leperlier (PCR)

-Jonathan Rivière (divers droite)

-Fabien Dijoux (UPR)

-Jean-Pierre Marchau (EELVR)

-Jean-François Nativel (sans étiquette)